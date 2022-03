Arezzo, basta velocità per la strada. L'assessore Casi: "Dossi a Ristradelle"

Sullo stesso argomento: Strade scambiate per circuiti di Formula 1. I residenti protestano

Francesca Muzzi 14 marzo 2022 a

“I dossi potranno essere messi sulla strada per Ristradelle, a La Pace invece continuerà il progetto della pista ciclabile”. Così l’assessore comunale Alessandro Casi dopo la petizione che Alessandro Beatrice ha raccolto nei giorni scorsi tra gli abitanti di Ristradelle che chiedono meno velocità lungo la strada che costeggia la statale 71. “Ho letto quanto hanno fatto gli abitanti - commenta l’assessore Casi - e dico subito che la strada di Ristradelle è già nel piano della manutenzione straordinaria per un importo di 130 mila euro di lavori. Saranno eseguiti una serie di ristrutturazioni che porteranno beneficio alla strada particolarmente trafficata”. Tra i lavori che partiranno nei prossimi mesi, ci sarà anche l’installazione dei dossi. “La zona lo permette e stiamo pensando a sistemarli - dice ancora l’assessore Casi - E’ una strada dove in alcuni tratti non ci sono le case e quindi possono essere inseriti dei dossi per rallentare la velocità”. Una soluzione che era stata chiesta proprio dallo stesso Beatrice a nome degli abitanti che risiedono intorno a Ristradelle e che ogni giorno vedono sfrecciare le auto ad una velocità stile circuito di Formula Uno. Ma la stessa soluzione sarà adottata anche per La Pace, altra strada, in periferia ad Arezzo dove le auto superano abbondantemente il limite di 50 chilometri orari? “A La Pace non è possibile mettere i dossi per rallentare la velocità - risponde l’assessore Casi - Ci sono le case che costeggiano praticamente tutta la strada e le vibrazioni dei dossi potrebbero dare fastidio alle abitazioni. Per questo l’unica soluzione che stiamo portando avanti, insieme alla Regione, è quella di costruire adiacente al torrente Bicchieraia una pista ciclopedonale che dovrà servire per le persone che utilizzano la strada de La Pace per camminare. Non possiamo fare altro per diminuire la velocità su questa arteria”. Anche in questo caso, gli abitanti avevano fatto una petizione proprio per cercare di trovare una soluzione. Roberto Bardelli aveva iniziato a raccogliere le firme per dare vita alla ciclopedonale. Un progetto che, a quanto dice l’assessore Casi, sta andando avanti.

