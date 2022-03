Arezzo, riprende il processo Coingas Estra Multiservizi: la Digos illustra la presunta cabina di regia

Luca Serafini 15 marzo 2022 a

Ci fu davvero una specie di cabina di regia a palazzo comunale, che favorì le consulenze d’oro di Coingas, quel mezzo milione di soldi pubblici affidati a professionisti reclutati più per legami politici e personali, ritengono i pm, che per reali necessità? Secondo il procuratore Roberto Rossi ed il sostituto Chiara Pistolesi sì: ci furono eccome pressioni e manovre orchestrate dall’alto, tendenti a tenere a bada i revisori dei conti di Coingas, recalcitranti su quelle spese, e volte a procurare pareri legali ad hoc per far apparire perfetto un bilancio che non convinceva. Oggi alla Vela il testimone al centro dell’udienza del maxi processo è il commissario capo Luca Banchetti e riferirà nel dettaglio delle contestazioni che toccano da vicino il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. La famosa telefonata con Merelli per spronare i revisori, ad esempio. E gli altrettanto famosi “asini che volano” da far vedere a tutti. Parola ancora alla Digos, dopo l’udienza in cui il vice questore Claudia Famà, il primo marzo, ha squadernato le presunte malefatte di Coingas e dintorni. Gli altri due filoni, oltre quello degli incarichi all’avvocato Pier Ettore Olivetti Rason e al commercialista Marco Cocci (che rivendicano qualità e quantità dei lavori svolti) sono il presunto traffico illecito di influenze per la nomina di Luca Amendola a presidente di Arezzo Multiservizi (cimiteri) e la nomina di Francesco Macrì, nel 2016, da consigliere comunale a membro del cda di Estra (violazione alle leggi in materia, dice la procura). Famà e Banchetti, poliziotti che si gettarono anima e corpo anche in Variantopoli (2005) sono ancora qui tra intercettazioni, carte, interrogatori. Il processo Coingas è in ebollizione e dalla scorsa udienza vi partecipano dal vivo anche i big (Ghinelli in primis, accusato di favoreggiamento e abuso d’ufficio). Partita apertissima con risultato per nulla scontato. Anche se l’ex amministratore di Coingas, Sergio Staderini, accusato e accusatore, è stato condannato a due anni di reclusione (con i benefici) su tutti e tre i versanti nel processo con rito abbreviato. Non è detto che il binario del giudice Claudio Lara sia quello del tribunale presieduto da Ada Grignani. A complicare il dibattimento, per l’accusa, c’è l’impossibilità di utilizzare negli interrogatori le trascrizioni cartacee delle intercettazioni bollenti, fatte dai poliziotti. C’è poi un plotone di avvocati difensori che mostrano già gli artigli. Qualche bagliore si è visto. L’avvocato Luca Fanfani, difensore di Ghinelli, ad esempio ha chiesto alla teste se fosse bene a conoscenza di quale danno avrebbe arrecato ai cittadini di Arezzo l’implosione di Coingas, la non approvazione del bilancio, quindi il mancato versamento dei ricchi dividendi di Estra al comune. Sul presunto scambio di favori tra Breda (il consigliere Roberto Bardelli, il più votato eppure senza incarichi in quella legislatura) e Luca Amendola, le difese domandano se ai magistrati siano noti criteri e logiche di rappresentanza nelle partecipate (leggi spartizione) con Multiservizi già assegnata e discorsi collaterali sugli aiuti a Breda ininfluenti. Fu illecito adoperarsi per aiutare il consigliere in difficoltà economiche? Il ginepraio di intercettazioni, con onorevoli scomodati, fibrillazione, parole colorite, tiene il dubbio aperto. Quanto alla rampa di lancio di Macrì dai banchi di FdI al cda di Estra, le registrazioni di Staderini con la sua app da 007, hanno disvelato la strategia dell’amministrazione comunale del tempo (“Dove rompe meno i c... Macrì? In giunta o in Estra?”). Andò in Estra (2016) ed ha lavorato da manager fino al novembre scorso cioè fin quando Anac si è svegliata dicendo che no, non poteva starci. Dilemmi giuridici. E se il 14 giugno il Tar dirà invece che sì, Macrì può guidare Estra, un terzo del maxi processo cade.

