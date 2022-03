Precipitò dal tetto della palestra e morì, venti anni dopo impianto sportivo intitolato a Riccardo Giannini

Sara Polvani 15 marzo 2022 a

a

a

"La tua vita troppo breve, il tuo ricordo eterno". È stato intitolato al giovane Riccardo Giannini il campo sportivo comunale di viale Diaz a Monte San Savino. La cerimonia di intitolazione, alla presenza del sindaco del Comune di Monte San Savino, Margherita Scarpellini, si è tenuta nei giorni scorsi.

“Nel 2002, durante una partita di calcio, Riccardo salì sul tetto dell’adiacente palestra per recuperare il pallone e purtroppo cadde attraverso il tetto e morì. Era molto legato al gruppo ultras Sansovino, ogni anno il 9 marzo i tifosi venivano ad apporre striscioni e quest’anno si è presentata l’occasione dell’intitolazione. C’è stata anche la concomitanza del ventennale della sua morte, è stato così intitolato a suo nome il vecchio stadio della Sansovino”, ricorda l’assessore comunale allo sport Alessio Clemente Maina.

Un ordine del giorno relativo è stato presentato dal Gruppo consiliare “52048 Orizzonti Comuni” ed è stato approvato a larghissima maggioranza nel Consiglio comunale dello scorso 29 novembre, con emendamenti ed integrazioni proposti dal consigliere comunale e assessore Nicola Meacci. La modifica dell’intitolazione dello stadio comunale posto in viale Diaz - quello dove ci giocano le giovanili della Sansovino - è la seguente: “campo da calcio in erba da Armando Diaz a Riccardo Giannini; campo polivalente con pavimentazione in cemento e terra battuta da Armando Diaz ad Augusto Frullani”.

Questa la modifica dell’intitolazione dell’impianto sportivo posto in località Casalino: “impianto costituito da campetti da calcetto e tennis e relativi locali ad uso di spogliatoi, da Augusto Frullani ad Ilaria Paci”. “Nei prossimi mesi”, anticipa Meacci, “ci saranno anche le altre due intitolazioni”.

Le integrazioni a quell’ordine del giorno prevedono di impegnare l’amministrazione comunale ad installare una nuova cartellonistica con l’immagine storica del giocatore di pallone con il bracciale Augusto Frullani e dei brevi cenni biografici-storici nell’impianto a lui dedicato, cioè il campo polivalente; di impegnare la stessa amministrazione come atto di indirizzo ad inserire nella programmazione la sistemazione del campo polivalente posto lungo viale Diaz per renderlo idoneo per gli allenamenti di tamburello e pallone con il bracciale in coerenza con l’intitolazione proposta.

Ed inoltre, di conseguenza, nella programmazione comunale prevedere degli spazi idonei in prossimità del centro storico per l’installazione di stand per sagre e fiere e per strutture dello spettacolo viaggiante, dal momento in cui non sarà più possibile installarle in questo campo polivalente. Adottare infine tutte le misure necessarie per impedire il parcheggio ordinario nel campo polivalente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.