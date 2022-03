Arezzo, pausa fino al 27 marzo quando arriva la Sangio. Mariotti ricarica i suoi e lavora sugli errori della squadra

Nicola Brandini 15 marzo 2022 a

All’Arezzo servivano i tre punti, e tre punti sono arrivati. Nonostante il campo di Cascina al limite dell’impraticabilità, come ha sottolineato a fine gara anche Calderini, autore di una doppietta. Due gol anomali, “di rapina”, per un giocatore abituato a segnare gol di alto livello tecnico.

Ma contro il Cascina contava solamente conquistare i tre punti, che permettono alla squadra di Mariotti di continuare nella striscia di risultati utili consecutivi. Dopo sette partite, dove sono arrivate quattro vittorie e tre pareggi, davanti all’Arezzo si spalancano due settimane di allenamento prima della ripresa del campionato domenica 27 marzo (in casa, contro la Sangiovannese).

La sosta permetterà a Mariotti di recuperare tutti i calciatori attualmente ai box a causa di problemi fisici e di ricaricare le batterie in vista della volata finale per conquistare la miglior posizione playoff possibile. Probabilmente durante la pausa Mariotti lavorerà sugli aspetti che ancora sono da migliorare, come ha ricordato al termine di Cascina-Arezzo.

“L’approccio alle partite ancora non mi convince – ha detto il mister – e poi non possiamo permetterci cali di attenzione come nel secondo tempo, quando per un errore nostro abbiamo rischiato di riaprire la partita”. Il riferimento è all’incomprensione tra Pinna e Colombo che ha portato al gol dell’1-2 di Mencagli.

“Da quando sono tornato abbiamo giocato 7 partite, 4 vittorie e 3 pareggi – ha ricordato Mariotti – subendo 4 gol, di cui 3 ce li siamo fatti da soli. Questo mi fa arrabbiare, perché significa che c’è un calo d’attenzione”. Una partita, quella con il Cascina, più insidiosa per via del terreno di gioco che non per le occasioni create dall’avversario. Tuttavia l’Arezzo è stato cinico, sfruttando al meglio le poche occasioni create.

Un Arezzo “operaio” come piace a Mariotti, che si è preso i tre punti in una partita “non bella come quella di domenica”, ha fatto notare il mister, “dove invece li abbiamo persi”. Oggi il Cavallino torna al lavoro al “Lebole”, con seduta di allenamento fissata per le 14:30, così come giovedì e venerdì, mentre domani è prevista una doppia seduta alle 10:30 e alle 15. Poi sabato è in programma un allenamento classico al mattino al posto della consueta rifinitura.

Nel weekend appena trascorso sono scese in campo anche le giovanili amaranto, con la Juniores di mister Zurli che ha battuto il Montegiorgio 3-1 grazie alle reti di Dema nel primo tempo e Stopponi e Murati nella ripresa. Vittoria di misura per gli Under 17 sul campo della Sangiovannese (gol di Parisi per gli amaranto). Cadono in casa, invece, gli Under 15 di mister Avantario: la Pianese s’impone 1-3 in rimonta. Sconfitta in allenamento congiunto con la Pistoiese anche per gli Under 14 di mister Bianchi (la partita termina 2-3 per gli ospiti), mentre gli Under 13 di mister Gorgoni vincono 1-4 sul campo del Piandiscò.

