Arezzo, allevatore: "Cereali al quintale sono lievitati: da 27 a 40 euro in due mesi"

Francesca Muzzi 15 marzo 2022 a

a

a

Dall’assalto ai supermercati fino all’aumento dei prezzi per le aziende agricole. La guerra in Ucraina è anche questa. Valentino Gori è uno degli agricoltori che si è trovato a fare i conti con prezzi schizzati alle stelle nel giro di appena due mesi. Cereali, fieno, tutto quanto serve a sfamare gli animali. Senza contare il costo del gasolio che “è arrivato fino a 1.5 euro al litro”. Aumentate anche le farine, tanto che in alcuni supermercati vengono razionate. “Ma non perché mancano le scorte - dicono i titolari - ma perché la gente ha ricominciato ad avere la fobia come succedeva nei primi mesi di pandemia”. Da Badia Tedalda, dove ha sede l’azienda agricola di Valentino, il grido è pari - a sentire le associazioni di categoria - alla maggiore parte degli agricoltori. “Sentendo in giro - dice Gori - siamo tutti nella stessa barca. Ci siamo ritrovati nel giro di due mesi a dovere fare i conti con prezzi altissimi”. Ed elenca: “Per esempio il misto cereali che serve per alimentare i bovini, da 27 euro al quintale nello scorso gennaio, in un mese era arrivato a 37 euro e adesso è a più di 40”. Non solo misto cereali, ma anche il foraggio: “Un tempo, ma parlo di appena due mesi fa, si pagava 10 euro, al massimo poteva arrivare a 12, adesso invece siamo a 20 euro. C’è stata una grande speculazione”. Tanto che alcuni allevatori hanno deciso “di dare carote ai cavalli anziché il fieno. Stiamo tornando indietro, ma con questi prezzi diventa difficile continuare a lavorare e a mantenere i nostri animali”. E ancora siamo solo all’inizio. “La nostra paura è che aumentino ancora i prezzi, specialmente nel periodo quando verrà composto il foraggio”. Aumentano anche le farine. I prezzi dicono i consumatori, su tutti i ristoratori, sono arrivati a circa il 40 per cento in più. “Dobbiamo aspettare settimana dopo settimana per capire come sarà l’andamento dei prezzi”. Mentre anche il consumatore semplice sta ricominciando a dare la caccia agli scaffali del supermercato: “Presi di mira soprattutto farina, olio di semi, tutti prodotti che importiamo dall’Ucraina, dalla Russia e dalla Bielorussia. Ricominciamo a mangiare e coltivare italiano”, sottolinea il direttore di Coldiretti Raffaello Betti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.