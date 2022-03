L'Arezzo piange per la morte del fisioterapista Gnisci, aveva 62 anni. Persano aveva dedicato il gol a Sasà

Nicola Brandini 16 marzo 2022 a

a

a

L’Arezzo si ferma per Sasà. Salvatore Gnisci, il fisioterapista dell’Arezzo, è scomparso ieri all’età di 62 anni a causa di un brutto male che in pochi mesi se l’è portato via. Tutta la società amaranto si stringe nel dolore attorno alla famiglia Gnisci e nella giornata di ieri ha sospeso tutte le attività in segno di lutto.

Gnisci aveva lasciato il lavoro già da alcune settimane, ma si trovava ancora ad Arezzo, ed era stato ricoverato in ospedale nella notte tra lunedì e martedì a causa di un terribile peggioramento delle sue condizioni. Ieri, alla camera mortuaria dell’ospedale San Donato, tutta la S.S. Arezzo – squadra, staff, dirigenza e dipendenti – ha portato il suo ultimo saluto a Sasà, prima del trasferimento della salma a Taranto, nella sua terra d’origine, dove si celebreranno i funerali.

Gnisci era tornato all’Arezzo quest’estate dopo la prima esperienza in amaranto nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020 (poi interrotta causa Covid), quando arrivò per via del rapporto professionale e personale che lo legava già da i tempi dell’Ancona con l’allora direttore amaranto Ermanno Pieroni.

In una nota di condoglianze apparsa sul sito della S.S. Arezzo, la società lo ricorda come un uomo di “grande passione e professionalità. Una figura a cui i giocatori erano fortemente legati”. Mattia Persano, a tal proposito, dedicò un suo gol a Sasà nella partita contro il Foligno di due settimane fa mostrando una maglietta con scritto “Forza Sasà”.

Il nome di Salvatore Gnisci è stato per molto tempo legato a quello dell’Ancona, dove è stato fisioterapista per più di dieci anni dal 1999 al 2010. Con la società biancorossa è arrivato fino alla serie A, nel 2003.

“L’Ancona piange la scomparsa di Sasà Gnisci, storico fisioterapista del club biancorosso – si legge in una nota pubblicata sul sito dell’Ancona-Matelica. Ha fatto parte del gruppo che ottenne risultati calcistici importanti. Dalla vittoria del campionato del 2000 per raggiungere la B, fino alla promozione in A nel 2003”.

E proprio all’Ancona era tornato, nel 2017 quando la squadra militava in Prima categoria, prima che venisse chiamato all’Arezzo nella stagione successiva. Anche mister Mariotti ha voluto ricordare Sasà e l’ha fatto attraverso i suoi canali social.

“Sono profondamente addolorato dalla notizia della scomparsa di Sasà Gnisci – si legge sui profili social del mister amaranto - era una figura storica per la società Arezzo molto legata al gruppo sin dal giorno del suo ritorno quest’estate”. L’Arezzo perde così un componente del suo staff e nella giornata di ieri ha sospeso gli allenamenti in segno di lutto e rispetto. Le attività, fanno sapere da viale Gramsci, riprenderanno oggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.