Arezzo, conto alla rovescia per la Rampichiana: partenza e arrivo in Piazza Grande. Alpe di Poti da conquistare

Dieci giorni alla Rampichiana. Piazza Grande splendida partenza e arrivo della granfondo che porta 800 appassionati di mountain bike in città, provenienti da tutto il centro Italia. E con loro gli accompagnatori, per un flusso totale di visitatori notevole, prima vera ondata della stagione. Giuseppe Peruzzi e i collaboratori del Cavallino Asd sono al lavoro per curare tutti i dettagli della 17esima edizione. Circolano sul web suggestivi trailer della manifestazione sportiva, incastonata in un centro storico di gran fascino e su sterrati tutti da gustare.

Video su questo argomento Arezzo, nuovo trailer per la Rampichiana 2022 gara di mountain bike del 27 marzo.

Domenica 27 marzo il via alla gara agonistica sul percorso di 43 km, ci sarà alle 10 e alla stessa ora partirà la pedalata per gli amatori della mtb che intendono fare una bella uscita di gruppo senza darsi battaglia: quindi 25 km piacevoli attraverso il territorio (900 mt dislivello). Alle 9.30 partenza delle e-bike, che sono le bici a pedalata assistita, negli ultimi tempi capaci di dilatare la base dei praticanti dello sport delle due ruote rendendo accessibili a tutti pendenze ardue.

“La Rampichiana torna nella sua data canonica l’ultima settimana di marzo, dopo l’edizione collocata a luglio, nel 2021, per effetto della pandemia che nel 2020 fece saltare del tutto la granfondo”, dice Peruzzi. “Nata a Sant’Andrea a Pigli nel 2004, quindi nel comune di Arezzo, dopo gli anni a Cortona, la Rampichiana vive ora nel cuore della città e nei dintorni grazie alla collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour e l’amministrazione comunale”.

Il tracciato di 43 km con 1.350 metri di dislivello porterà gli atleti a Poti, passando da San Fabiano e San Polo, quindi un ritorno tutto di single track da San Severo, Quarantola, poi rientro in centro dalla Torre di Gnicche, dietro le mura, il Prato, via Madonna Laura, Borgunto. Tra i big Paez, Mensi, Longo , Medvedev, Casagrande, Failli, Saitta, Pastushenko, Tronconi.[/TESTO] Iscrizioni aperte fino alla mattina della corsa. Impegnati 150 volontari tra Cavalli, la Racchetta, la Misericordia e associazione Carabinieri in congedo.

