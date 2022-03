Arezzo, Monte Lignano parco delle bici: in 430 sui sentieri ripuliti e arriva la centralina per e-bike

Luca Serafini 17 marzo 2022 a

E’ un bike park. Il Monte Lignano nel giro di un anno ha cambiato identità ed è diventato la cuccagna di chi va in bicicletta lungo i sentieri. Lo scorso settimana la consacrazione ufficiale è arrivata dalla straordinaria partecipazione di biker provenienti da tutta Italia, 430, tra maschi e femmine, 140 dei quali con le e-bike per la Golden Hills Race 2022". Di scena l’enduro. Una manifestazione organizzata dal Blue Team la Bicicletteria di Arezzo con la fondamentale collaborazione di Luca Malentacchi, poliedrico atleta e biker, conoscitore di ogni sasso di Lignano, colui che dal lockdown in poi ha riaperto sentieri, calamitato pedalatori (ed escursionisti) lungo viottoli che sprigionano avventura e divertimento.

Le potenzialità di Lignano come parco delle bici sono ancora tutte da esplorare, gli stessi amministratori pubblici hanno intuito. Intanto il prossimo 10 aprile a Rigutinelli sarà inaugurata la colonnina per le ricariche elettriche. Un segnale importante. Zerospreco (Aisa) dà il suo contributo nel mettere a disposizione la centralina per bici elettriche.



Ma torniamo al fine settimana delle due ruote enduro, che ha avuto una ricaduta preziosa anche come flusso di presenze ad Arezzo, con un popolo di accompagnatori e biker giunto in massa con camper e altri mezzi che hanno invaso il parcheggio Pietri. Tanto movimento che fa bene a una città che punta, tra l’altro, sull’outdoor come marcia turistica in più. Dunque gli oltre 400 pedalatori - maschi e femmine, adulti e giovanissimi - si sono confrontati con una formula particolare simile a quella dei rally automobilistici: trasferimenti pedalati non cronometrati e tre prove speciali in discesa, cronometrate.

Questi tratti spettacolari a tutta adrenalina erano, nel dettaglio, la discesa del Vecchio Mulino Trail, dalle Cinque vie a Gragnone; l’ormai mitico L’Ignaro che scende fino alle Tre croci della Sassaia dopo una picchiata mozzafiato; la super prova speciale da Croce di Lignano fino a Gragnone e Santa Firmina seguendo il sentiero 543, con ultima parte deviata sul tratto denominato Capra. Cinque chilometri di emozione pura. E il bello è che la manifestazione di domenica scorsa era del tipo “alla cieca”, nel senso che fino alla partenza, i partecipanti non conoscevano i tracciati. Anzi, pensavano perfino di dover gareggiare su tutta un’altra zona, a Poti. Da registrare, sotto l’aspetto agonistico, il primo posto assoluto nella classifica generale del giovane aretino Francesco Braconi. Ma c’è stata gloria per tutti, oltre ai vincitori delle rispettive categorie. E il successo finale è sicuramente quello di Lignano, il Monte che una volta era solo sinonimo di pic nic ai tavolini e oggi invece è luogo, naturalisticamente speciale, ideale per praticare sport outdoor di vario tipo. Grazie, va sempre riconosciuto, a Luca Malentacchi che ha tagliato spini e ripulito sentieri per la gioia di chi ci è passato sopra su tracciati disegnati e fettucciati con il Blue Team organizzatore della spettacolare Golden Hills Race 2022.



