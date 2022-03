L'Arezzo anticipa il derby con la Sangiovannese. Quando si gioca

Nicola Brandini 17 marzo 2022 a

Mancano meno di dieci giorni al ritorno in campo dell’Arezzo. E salvo imprevisti il derby con la Sangiovannese, al momento in programma per domenica 27 marzo al Comunale, sarà anticipato a sabato 26 marzo. Di fatto, quindi, solo una settimana separa gli amaranto dal prossimo impegno in campionato. Il primo di un rovente rush finale, verso la miglior posizione playoff possibile, che vedrà la squadra di Mariotti impegnata in cinque partite nel giro di venti giorni. Il primo impegno dopo la sosta sarà, appunto, quello casalingo con la Sangiovannese. Poi c’è il turno infrasettimanale di mercoledì 30 marzo, sempre al Comunale, contro il Tiferno Lerchi. Le prime due domenica di aprile, poi, saranno contraddistinte da due scontri diretti che per l’Arezzo diventano fondamentali. Prima a San Donato contro la capolista e poi in casa, domenica 10 aprile, contro il Poggibonsi. In queste due partite l’Arezzo si giocherà molto e questo momento di sosta può essere accolto positivamente proprio nell’ottica di un tour de force che il Cavallino dovrà affrontare alla ripresa del campionato. Intanto in questi giorni proseguono gli allenamenti al “Lebole”, fatta eccezione per martedì in cui la squadra non si è allenata in segno di lutto per la scomparsa del massaggiatore Salvatore Gnisci. Nella giornata di mercoledì si è svolta una doppia seduta di lavoro con Marchi, Pisanu, Colombo e Lazzarini a parte, oltre a Magliocca, per motivi precauzionali. Loro quattro sono quelli che nell’ultimo periodo hanno speso più energie e Mariotti gli ha concesso un allenamento defaticante. Nell’allenamento di ieri, una seduta singola pomeridiana, Colombo e Pisanu hanno svolto un lavoro differenziato e Magliocca ha lavorato ancora a parte. Ed è proprio in questi giorni di sosta che Mariotti spera di poter recuperare il terzino classe 2003 arrivato a gennaio dal Genoa e che per adesso si è visto poco in campo a causa di un infortunio rimediato il 23 gennaio a Civitacastellana. Intanto l’allenamento di oggi, originariamente previsto per le 14:30, è stato anticipato alle 11.

