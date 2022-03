Guerra, il giorno della Marcia della pace da Arezzo a Rondine sulla scia delle parole di Liliana Segre

Sara Polvani 19 marzo 2022 a

Anche le parole di Liliana Segre accompagneranno oggi l’evento “Rondine, in marcia per la pace”. Sono previsti dai duemila ai cinquemila partecipanti. A sostenere il cammino di pace di Rondine e incoraggiare i giovani nel loro impegno civico e di crescita umana interverrà in collegamento telefonico in diretta anche la senatrice a vita Liliana Segre che proprio a Rondine, due anni fa, aveva donato la sua ultima testimonianza pubblica.

L’iniziativa di oggi, sabato 19 marzo, infatti, si terrà proprio nell’Arena di Janine da lei inaugurata nel 2020 e destinata ai giovani, affinché potessero generare azioni concrete contro l’indifferenza. E sarà proprio quello che accadrà oggi, giornata in cui Rondine chiama a raccolta, a fianco dei giovani della World House, gli studenti delle scuole della provincia, ma anche tutta la popolazione per unirsi nella marcia per la pace di 10 chilometri da Arezzo a Rondine.

Anche la comunità di Castiglion Fibocchi parteciperà. Tra le testimonianze d’eccezione, il video messaggio di Anna Safronick, attrice nata a Kiev e naturalizzata italiana. A commentare il suo messaggio di pace anche la madre Lilija Chapkis, ballerina conosciuta a livello internazionale che da trent’anni vive ad Arezzo.

L’iniziativa, promossa e organizzata da Rondine Cittadella della pace e la Consulta provinciale degli studenti, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e con il patrocinio del Comune di Arezzo, vuole essere una giornata di educazione alla pace, all’insegna dell’ascolto, del dialogo e delle testimonianze dei giovani provenienti dai luoghi di guerra.

Una marcia per la pace che è fortemente radicata nei valori e nell’impegno dell’associazione che da oltre 25 anni ospita i giovani delle due o più parti dei conflitti degenerati in varie forme di violenza e di guerra, e mantiene questa scelta: accogliere, con i giovani, i dolori ma anche le speranze, la forza dei popoli. “La guerra è una realtà, disumana e inaccettabile”, afferma Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della pace. “Scegliendo Rondine questi ragazzi e ragazze decidono di camminare per una strada nuova, che esce dalla logica del nemico e ricuce le relazioni a partire dalla condivisione del dolore”.

Tre i momenti del programma: alle 8.30 il ritrovo della marcia per la pace dal parcheggio del Centro commerciale Ipercoop in viale Amendola ad Arezzo, con la partenza prevista per le 9. Questo il percorso: via del Gavardello, via del Tramarino, via Setteponti fino a Quarata, Ponte Buriano, Meliciano fino al ristorante La Doccia, Rondine. Seguirà alle 12 uno spazio di ascolto delle voci dei giovani di Rondine.

Alle 13 tutti i partecipanti, giovani e adulti, potranno condividere e confrontarsi attraverso gruppi di discussione tematici nei “Dialoghi su guerra, conflitto e complessità”. Le proposte, le idee e i pensieri che ne emergeranno saranno affisse nella parete della pace, allestita sul viale d’ingresso del borgo, proprio di fronte alle bandiere della Cittadella.

Per favorire la partecipazione dei giovani ma anche di tutta la cittadinanza, Autolinee Toscane con il sostegno e la collaborazione del Comune di Arezzo garantirà un servizio di bus navetta gratuito per i partecipanti alla marcia. Dalle 8.30 per il tempo necessario a consentire il passaggio del corteo, è interrotto il transito dei veicoli nei tratti interessati. La strada comunale di Rondine rimarrà invece chiusa fino alle 18. Vi potranno transitare solo i veicoli autorizzati. L’evento potrà essere seguito nei canali facebook e youtube di Rondine e in quelli dell’Isis Valdarno, inoltre in diretta tv grazie alle emittenti Teletruria e TsdTv.

