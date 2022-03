Covid, in provincia di Arezzo 654 morti dall'inizio e 80 mila contagiati. L'Asl: "La lotta non è finita"

19 marzo 2022 a

Sono 654 le vittime aretine a causa del Covid. E’ il tragico dato che è stato ricordato ieri, nella Giornata dedicata alla memoria di quanti sono deceduti a causa del virus. Mesi di pandemia durante i quali sono stati 84.517 i contagiati nel territorio della provincia di Arezzo.

E in questa particolare giornata, alle vittime del Covid la direzione della Asl Toscana Sud Est ha voluto testimoniare un proprio ricordo. “Donne e uomini che mai dimenticheremo. Storie, tutte diverse e importanti, di persone che hanno combattuto la malattia e per le quali noi, come sistema sanitario, ci siamo battuti con ogni mezzo. Il nostro pensiero” le parole che la Asl ha affidato a una nota, “corre sul filo del ricordo delle drammatiche giornate in cui le Rsa, luoghi che da sempre custodiscono la nostra memoria incarnata negli anziani ospiti, si sono trasformate in case della sofferenza con interminabili solitudini e perdite dolorose che ci hanno segnato nel profondo.

Aldilà dei numeri e delle statistiche, però, ci sono le persone, le famiglie e le comunità. Nei nostri occhi abbiamo ancora l’immagine dello striscione che, nelle soleggiate giornate di maggio, sventolava sul nostro ospedale. Un telo bianco con una scritta verde ‘Nonna Rosina non mollare. Ti amo’. Messaggio semplice e forte di una nipote alla nonna. Una bandiera che ha ondeggiato al vento per oltre un mese mentre, nei nostri reparti, si consumava la drammatica battaglia di Rosina contro un virus inesorabile.

Oggi abbiamo imparato a convivere con il virus, a curarci e vaccinarci da esso, ma non potremmo mai abituarci alla sua violenza e al dolore che è in grado di provocare. In questa giornata di strazianti ricordi dobbiamo soprattutto rispettare ed onorare la memoria di queste persone che non ce l’hanno fatta, e fare tesoro delle loro storie, imparare dalle loro battaglie e dalle sconfitte perché la lotta al Covid è tutt’altro che finita”.

Guardando all’ultimo bollettino sanitario, quello che fotografa le 24 ore comprese tra mercoledì 16 e giovedì 17 marzo, sono stati 606 i nuovi casi accertati dopo che sono stati eseguiti 3.157 tamponi (2.478 antigenici e 679 molecolari).

Secondo quanto riferisce la Asl, nelle stesse ore sono stati 393 i guariti, mentre sono 4.782 i positivi attualmente seguiti dagli operatori dell’azienda sanitaria. Poco più di mille (1.041) sono in quarantena perché contatto stretto di positivo. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono 26 i ricoverati all’ospedale San Donato: 23 nell’area degenza Covid, tre i pazienti in terapia intensiva.

Intanto anche il Comune di Arezzo parteciperà oggi alla giornata nazionale dedicata ai trent’anni del 118 aderendo all’iniziativa che prevede l’illuminazione di monumenti e luoghi simbolo delle varie città con il colore blu dell’emergenza.

