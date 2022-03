Biondi l'aretino dell'Arezzo: "La sosta ci è utile poi l'obiettivo è il miglior piazzamento playoff"

Nicola Brandini 19 marzo 2022 a

La notizia era già nell’aria nella giornata di giovedì. La conferma da parte della società è arrivata nella mattinata di ieri: il derby con la Sangiovannese si giocherà sabato 26 marzo alle ore 15 al Comunale. Il rientro in campo dopo la sosta anticipa quindi di un giorno rispetto al programma iniziale.

“È un bene avere una settimana di sosta – ha spiegato l’aretino Giacomo Biondi – perché le batterie vanno un po’ ricaricate e poi ci sono alcuni calciatori acciaccati, quindi è bene arrivare al derby di sabato con più persone possibile a disposizione”.

Biondi, aretino doc classe 1993, è tornato a casa, nella squadra della sua città, durante il mercato estivo. Il suo score finora, da difensore centrale, parla di 19 presenze e un gol all’attivo in maglia amaranto (fu il momentaneo 2-0 sul San Donato nella sfida casalinga dello scorso 21 novembre).

“L’inizio qui all’Arezzo è stato un po’ traumatico per me – ha spiegato Biondi – perché dopo aver fatto tutta la preparazione ho avuto problemi al tendine, quando mi sarebbe piaciuto essere più partecipe per aiutare la squadra”. Tuttavia con il nuovo anno e l’inizio del girone di ritorno Biondi sembra aver trovato un po’ di quella continuità che cercava.

“Diciamo il 50% finora – ha detto il difensore amaranto – mancano ancora dieci partite, a fine campionato tireremo le somme”. Nell’ultimo periodo, è sotto gli occhi di tutti, la squadra ha fatto dei buoni passi in avanti. “Vedendo le ultime partite ho buone sensazioni anche se ci aspettano partite toste al rientro, a partire dal derby di sabato. Ma noi dobbiamo pensare solo al miglior piazzamento playoff – ha spiegato Biondi – al primo posto non dobbiamo pensarci”.

L’ex Rieti e Sambenedettese guarda in faccia la realtà e sa che la vittoria del campionato, in questo momento, è un miraggio. “Quando vieni a giocare ad Arezzo ti aspetti sempre un gran campionato, soprattutto in D – ha confessato il difensore aretino – ma sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile, con avversari che contro di noi danno sempre il mille per mille”.

