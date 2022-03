Ultimo saluto a Romano Marchesini morto in bicicletta, omaggio con le bici. Funerale a Castiglion Fiorentino

19 marzo 2022 a

Ultimo saluto a Romano Marchesini, ex corridore e allenatore dei giovanissimi. Il funerale sarà celebrato lunedì 21 marzo alle 10.30 nella chiesa della Collegiata a Castiglion Fiorentino, il paese dove abitava e dal quale era partito venerdì mattina per il consueto allenamento.

L'infarto lo ha colpito mentre pedalava nel Cortonese, al Campaccio. Vani i ternativi per rianimarlo. La salma di Marchesini, che aveva 59 anni, è rientrata dalle Scotte di Siena dove era stato trasportato in ambulanza in condizioni disperate. La camera ardente è allestita alla Misericordia.

Moltissimi i messaggi e i ricordi da parte di sportivi, ex allievi, amici. Anche Daniele Bennati, commissario tecnico della Nazionale di ciclismo, ha dichiarato commosso: "Ho perso un amico". Si sta organizzando per domani una particolare visita in bicicletta, nel pomeriggio alla camera ardente da parte di amici, conoscenti, ex allievi dell'Arezzo Bike.

Tam tam fra i ragazzi, ora cresciuti, che Romano Marchesini ha allenato. Attestati di solidarietà dal mondo del ciclismo, a partire dal comitato provinciale della Federazione ciclistica italiana, parole di cordoglio dal sindaco di Castiglion Fiorentino, vicinanza da tantissime persone al fratello Maurizio, alla sorella Katia e ai nipoti.

