Arezzo, Schincaglia: "Caro bollette e guerra in Ucraina frenano il turismo"

“La guerra in Ucraina e il caro bollette frenano il turismo”. A dirlo è Andrea Schincaglia, presidente provinciale agenzie di viaggio Confcommercio Arezzo e co-titolare dell’agenzia Report-Live di San Giovanni Valdarno. “Da quando è scoppiata la guerra - sottolinea - c’è stato un raffreddamento per quanto riguarda il flusso turistico in entrata e anche in uscita che invece era ripartito di nuovo”. A funzionare resta la vacanza in Italia, mentre c’è più timore “ad andare in Europa”, sottolina Schincaglia. “Le agenzie che trattano con i viaggi in Europa hanno avuto più disdette rispetto a quelle che invece trattano con i viaggi in Italia”. Ma non c’è solo la guerra a frenare i viaggi. “Anche il caro bollette e gli aumenti in generale - continua Schincaglia - hanno voluto dire nelle spese di una famiglia. E quindi se c’è da spendere, i viaggi vengono dopo le priorità”. “Purtroppo, il nostro settore, che era ripartito, si è di nuovo raffreddato. Quello che non manca invece è la voglia di tornare a viaggiare. Ce n’è davvero tanta e ci auguriamo che possa arrivare anche per noi la svolta definitiva. La gente ha voglia di preparare la valigia e di andare via. Sono due anni che siamo costretti a rimanere a casa. Prima il Covid e ora la guerra”. Ed è proprio di ieri il grido di allarme lanciato da Astoi Confindustria Viaggi, Aidit-Federturismo Confindustria, Assoviaggi-Confesercenti, Fiavet Confcommercio e Maavi-Conflavoro Pmi, in occasione della 25ma edizione della Bmt presso la Mostra d’Oltremare a Napoli. Le associazioni chiedono un ulteriore intervento del Governo, considerato l’ulteriore allungamento della crisi del settore.

E adesso le previsioni sono tutte per la prossima Pasqua, “ma la paura di viaggiare e di spostarsi fuori dall’Italia è tanta per cui ci aspettiamo un turismo nostrano”, continua Schincaglia.

Ma se ci sono viaggi che sono bloccati, c’è un comparto che invece ha ricominciato a funzionare, dopo due anni di blocco.

E’ quello dei viaggi di nozze. “Dopo due anni di stop, c’è una ripresa che segue quella delle cerimonie. Diciamo che i segnali, in questo settore, sono positivi”.

Senza poi dimentica che alla fine di marzo finisce anche lo stato di emergenza che avrebbe dato un’ulteriore spinta al turismo. Dal 1 di aprile infatti ci sarà l’eliminazione del green pass per alberghi e strutture ricettive (oggi rafforzato); ristoranti all’aperto (oggi rafforzato) e musei, mostre e altri luoghi della cultura (oggi rafforzato). Un’ulteriore spinta per tornare a viaggiare.

