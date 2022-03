Arezzo, torna la fiera della Santissima Annunziata dopo due anni

19 marzo 2022 a

a

a

Dopo due anni di stop, torna, venerdì 25 marzo, la fiera della Santissima Annunziata. Riparte nel percorso storico, quello che per due edizioni il Covid ha bloccato. Saranno circa 50 gli ambulanti, 13 dei quali coloro che vendono fiori e piante. Lucio Gori, responsabile Faib-Confesercenti Arezzo sottolinea: “La festa della Santissima Annunziata continua ad essere una manifestazione molto attesa, anche se gli espositori di piante, da protagonisti che erano un tempo, sono diventati una sparuta minoranza tra i banchi. Saranno poco più di una decina i banchi dedicati ai fiori, alle piante ornamentali, a quelle grasse e alle piante aromatiche”. La fiera della Santissima Annunziata, detta anche la fiera dei fiori, si noda intorno all’omonima chiesa, detta anche chiesa della Madonna delle Lacrime a ricordo di un evento che successe nel 1490 quando un pellegrino di ritorno da Loreto si era fermato in questo luogo per pregare una statua della Madonna che avrebbe lacrimato. Da qui il progetto per la costruzione della chiesa. Il percorso dove saranno posizionati i banchi è quello originario vale a dire via Porta Buia, via Garibaldi, via Isidoro del Lungo, piazza Santissima Annunziata e piazza del Popolo dove un tempo c’erano tantissimi banchi di fiori dove gli aretini compravano i primi vasi tra fiori e piante per rendere omaggio all’inizio della primavera.

L’ultima edizione che c’è stata nel 2019, poi il Covid ha fermato tutto. Un anno fa, la fiera poteva tornare, ma la nuova ondata del Covid con la conseguenza della zona rossa ad Arezzo, aveva di nuovo fermato tutto. Quest’anno invece la festa della Santissima Annunziata, può dare il via alle fiere che interessano i fiori e le piante. A Foiano, il 10 di aprile tornerà quella del fiore, anche questa rimasta ferma per colpa del Covid.

Sarà dunque una bella sensazione per gli aretini che venerdì, solo venerdì, perché ricordiamo che la festa dura appena un giorno, potranno tornare a comprare fiori e piante che un tempo servivano ad abbellire balconi e altro. E quest’anno a maggior ragione, dopo due anni di pandemia, un po’ di colore ci vuole.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.