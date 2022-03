Rondine capitale della pace: i 4 mila di Arezzo. Messaggi di Segre, Safroncik e lettere agli ambasciatori

Sara Polvani 20 marzo 2022 a

a

a

Da Arezzo a Rondine in nome della pace. In quattromila, studenti e cittadini, hanno preso parte ieri alla marcia di 10 chilometri promossa e organizzata da Rondine Cittadella della pace e dalla Consulta provinciale degli studenti, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e con il patrocinio del Comune di Arezzo.

Un lunghissimo corteo colorato si è snodato lungo la Setteponti, attraversando Ponte Buriano, fino a raggiungere il piccolo borgo medievale di Rondine. Uno spazio senza confini, conosciuto per l’impegno a favore della pace e della cultura del dialogo che qui si costruiscono da 25 anni. Sul palco dell’Arena di Janine sono saliti tanti giovani da vari luoghi di conflitto che a Rondine studiano o hanno studiato per testimoniare l’impegno nel decostruire l’idea del nemico e favorire il dialogo tra i popoli.

Nelle prossime ore sarà fatta pervenire in forma scritta agli ambasciatori di Russia e Ucraina presso il Quirinale e presso la Santa Sede la richiesta di un cessate il fuoco immediato e di un impegno per avviare i necessari negoziati. Una lettera dei giovani di Rondine che porta l’impegno di tutti coloro che hanno partecipato alla marcia di ieri.

“Rondine è un grande simbolo di libertà e pace, mi unisco a questa marcia e cammino con voi”, ha detto la senatrice Liliana Segre, collegata in diretta telefonica. “Vorrei abbracciarvi tutti ma siete troppi ed è troppo anche per una nonna come me quindi vi ringrazio e vogliatevi bene come Rondine insegna”.

“La pace la si costruisce con i sì, non con i se, facendo un passo possibile”, ha dichiarato Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine Cittadella della Pace. “Dando un sì possibile e insieme e proteggendo tutto questo. Stasera dobbiamo tornare a casa a muovere quelle persone che oggi non ci sono state qui con noi”. Vaccari ha continuato: “Perché tutte le persone che sono qui, anche quelle che abitano le istituzioni hanno accettato che fossero i giovani a parlare e questo è un altro fatto molto importante. Non è un passo indietro, è un passo avanti, è una spinta verso quello che oggi abbiamo fatto affinché vada avanti ancora. Ripartendo dai nostri giovani”.

Una giornata di ascolto e di dialogo che ha visto la presenza di giovani, adulti e molti rappresentanti delle istituzioni che hanno espresso la loro vicinanza al messaggio dei giovani di Rondine, a partire dal primo cittadino di Arezzo Alessandro Ghinelli e dall’arcivescovo Riccardo Fontana. Presente anche il presidente delle Misericordie d’Italia, Domenico Giani, appena tornato dall’Ucraina. “Sono rimasto stupito dalla forza soprattutto di donne e di bambini”, ha detto Giani, “ora è importante preparare gli uomini alla pace così come Rondine, di cui sono stato uno dei fondatori, fa da anni. Il mondo cambierà dopo questa guerra ma di certo è fondamentale che le diplomazie facciano il proprio lavoro perché la via diplomatica è l'unica per superare questa crisi”.

“Vedere così tanti ragazzi insieme in marcia per testimoniare convintamente la loro volontà di pace è stato emozionante”, ha commentato il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, presente fin dall’inizio alla marcia. “Questa guerra che si sta consumando nella nostra Europa, un’Europa che fino a ieri pensavamo sicura, ci spaventa. E non possiamo rimanere indifferenti”. “La grande partecipazione di ragazze e ragazzi oggi alla marcia per la pace”, ha detto partecipando il senatore Riccardo Nencini, presidente del Psi, “testimonia che quello spirito può essere di nuovo rilanciato passando il testimone alle giovani generazioni”. “Rondine in cammino per la pace” non finisce.

Il presidente Vaccari infatti ha annunciato i prossimi impegni: “Faremo pervenire, in forma scritta, agli ambasciatori della Russia e dell’Ucraina la richiesta di un cessate il fuoco immediato attraverso una lettera dei giovani di Rondine”. E Vaccari ha aggiunto: “Costituiremo un gruppo permanente di giovani delle scuole della città e della provincia di Arezzo, collegato ai giovani della World House e del Quarto anno di Rondine, inteso come presidio dei processi di pace”.

ANNA SAFRONCIK

A portare un messaggio di pace ieri a Rondine un’ospite d’eccezione, Anna Safroncik, attrice nata a Kiev e naturalizzata italiana, che attraverso un video messaggio ha detto ai giovani presenti: “Questa guerra è una pazzia, noi siamo tutti qui per dimostrare che l’unione, la fratellanza e la solidarietà può vincere su tutto. Quando stasera tornerete a casa ricordatevi che avete fatto qualcosa di importante, qualcosa di utile avete dimostrato a voi stessi e al mondo che l’unione delle persone è più forte”. A commentare il messaggio anche la madre dell’attrice, Lilija Chapkis, nota ballerina ucraina che da più di trent’anni vive ad Arezzo. Nelle sue parole la speranza del vedere le bandiere dei due popoli oggi nemici che si annodano come in un abbraccio, nello spirito di Rondine.

Sul palco dell’Arena di Janine ieri sono saliti tanti giovani provenienti da luoghi di conflitto di tutto il mondo, hanno raccontato del proprio impegno nel decostruire l’idea del nemico e dare spazio al dialogo tra i popoli. Tra loro anche due studentesse russe della World House a testimoniare la propria vicinanza ai cittadini ucraini; ma anche Sara, studentessa bosniaca, la cui storia racconta i quindici anni di conflitti nei Balcani; poi Phil dalla Nigeria, e infine Alma, 17 anni, a nome degli studenti italiani del Quarto anno liceale d’eccellenza a Rondine, che nella Cittadella si formano ad una visione di cittadinanza globale coltivando l’impegno civico.

Angelina, studentessa russa della World House di Rondine, ha riferito: “Molti russi fanno fatica a capire il perché di quello che sta accadendo e soffrono per il dolore del popolo ucraino. La paura è tanta. Io ho paura. Tutti hanno paura. E la paura rischia spesso di creare un nemico. Vedo che anche qui in Europa sta nascendo l’idea del nemico russo. Ma invece voglio dire che siamo tutti vittime perché i conflitti armati toccano sempre entrambe le parti”.

L’impegno e il desiderio dei giovani di non restare indifferenti lo ha ricordato Sole Shasika Weerasinghe, presidente della Consulta provinciale degli studenti: “La testimonianza dei giovani qui presenti è un passo concreto e vitale per la storia un messaggio per chi ha il potere di cambiare e decidere”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.