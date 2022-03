Arezzo, gatto precipita nel pozzo di quindici metri: salvato dai vigili del fuoco

21 marzo 2022 a

a

a

Gatto precipita in un pozzo profondo quindici metri e devono intervenire i vigili del fuoco per salvarlo. E' successo oggi pomeriggio, lunedì 21 marzo 2022 a Borgo a Giovi.

Ai vigili del fuoco del comando di Arezzo è pervenuta la richiesta per recuperare il felino. Situazione complicata ma non impossibile per gli esperti vigili.

Una volta raggiunta la zona indicata e inquadrata la situazione, hanno attuato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali): si sono calati nel pozzo, hanno recuperato il gatto e lo hanno riportato in superficie. L'intervento si è concluso con la riconsegna dell'animale ai padroni ed è immaginabile la loro gioia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.