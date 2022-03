Arezzo, al processo Coingas testimoniano i sindaci revisori che scoprirono le "consulenze d'oro"

Luca Serafini 22 marzo 2022 a

a

a

Nel processo Coingas è il giorno dei sindaci revisori. Giovanni Minetti, Fabiola Polverini e Giuliano Faralli sono i testimoni al centro della nuova udienza sul presunto peculato da mezzo milione di euro con le cosiddette consulenze d’oro: incarichi affidati da Coingas in modo “allegro”, sostiene la procura, allo studio legale Olivetti Rason di Firenze e al commercialista Marco Cocci. Tutto da dimostrare, ovviamente. E proprio per entrare negli aspetti tecnici della vicenda, ecco che davanti al tribunale con presidente Ada Grignani compaiono stamani i commercialisti controllori dei conti di Coingas che sollevarono il problema da cui è nata la vicenda: il bilancio 2018 a loro avviso era gonfio di super consulenze anomale. Così i sindaci revisori non avrebbero dato il consenso. Fu il panico in Coingas e nel centrodestra che controllava la spa dopo la conquista (2015) del comune di Arezzo con sindaco Alessandro Ghinelli. Il presidente del collegio sindacale della spa dei comuni, Minetti, era stato nominato proprio come espressione della nuova maggioranza politica a Palazzo Cavallo. Ecco perché nella ormai celebre telefonata intercettata dalla Digos sull’utenza dell’assessore Alberto Merelli (4 giugno 2019 ore 10.23), il sindaco Alessandro Ghinelli, preoccupato dal no dei sindaci revisori al bilancio di Coingas, pressava così Merelli: “fate questo incontro”, “devi essere molto chiaro e diretto”. E riferendosi alla resistenze del presidente del collegio sindacale, Minetti: “Se questa persona non intende fare questa cosa e dal momento che ce lo abbiamo messo noi, si dice schiodati ci si mette un altro”. Ancora: “Non è accettabile che uno messo lì da noi non ci stia a sentire”. E Ghinelli fa riferimento a Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino che aveva in quota Minetti, affinché venisse attivato per la sostituzione di Minetti a causa del suo no al bilancio. Bilancio che conteneva il “pacchetto” di consulenze ritenute dai pm malversazioni di denaro pubblico, accusa (il peculato) che riguarda i due beneficiari (Olivetti Rason e Cocci), che tocca Francesco Macrì, che era alla presidenza di Estra e viene definito dominus di Coingas, e che coinvolge per il loro adoperarsi a vario titolo (favoreggiamento) sindaco Ghinelli, assessore Merelli, l’attuale amministratore di Coingas, Franco Scortecci, la contabile Mara Cacioli, l’avvocato del Comune Stefano Pasquini, che affermò con una relazione la congruità delle consulenze. I pm porranno domande ai sindaci revisori sul dettaglio di quelle voci in uscita ritenute inutili ed esorbitanti e se ebbero pressioni per dare assenso al bilancio. Assenso che non dettero, invitando Coingas a rivolgersi ad un legale “terzo” per un parere. Il bilancio comunque fu approvato dall’assemblea. L’audizione di Minetti, Polverini e Faralli - sentiti dagli inquirenti molte volte - si preannuncia come un passaggio chiave del processo. Oltre ai pm Roberto Rossi e Chiara Pistolesi, sono pronti a porre domande ai testimoni gli avvocati di parte civile e quelli delle difese. Gli undici imputati rivendicano l’estraneità alle accuse: a partire dai professionisti che ritengono reali, utili e adeguatamente pagate le consulenze. La difesa di Ghinelli, da parte sua, ha già fatto notare che il mancato ok al bilancio sarebbe stato un guaio economico per il comune (mancati introiti dei dividendi di Estra) e il sindaco si preoccupava di questo non di altro. Sempre oggi si conta di sentire due dipendenti di Banca di Vicenza sui rapporti tra il commercialista Cocci e l’amministratore di Coingas, Staderini, che affidò le consulenze a lui e a Olivetti Rason. La procura paventa una sorta di compensazione per i soldi persi da Cocci con le azioni di Banca Vicenza, a lui consigliate da Staderini quando guidava la filiale di Arezzo e finite in fumo. Staderini è stato condannato con rito abbreviato (2 anni) sia sulle consulenze che sugli altri due filoni che oggi restano in stand by e cioè: nomina di Macrì in Estra (abuso d’ufficio l’ipotesi) e presunto scambio di favori (traffico di influenze) sulla presidenza di Multiservizi. Fu vera malapolitica? Nei prossimi mesi la sentenza di primo grado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.