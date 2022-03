Arezzo in campo con maglia speciale pro Caritas nel derby contro la Sangiovannese

Nicola Brandini 22 marzo 2022 a

a

a

Dopo il weekend di sosta e il lunedì di riposo, l’Arezzo riprende oggi gli allenamenti nella settimana corta che porterà al derby con la Sangiovannese sabato prossimo al Comunale. Nell’occasione, poi, il Cavallino scenderà in campo con una maglia speciale per una nobile causa: devolvere l’incasso della vendita dei completi in favore della Caritas di Rigutino.

“Quella che indosserà la formazione di mister Mariotti sarà una divisa particolare – si legge in una nota della S.S. Arezzo – ideata e realizzata da Dimitri Pasqui e Marco Vagheggi, due tifosi amaranto titolari rispettivamente del Bar Centrale dello Sport di Rigutino e DigitalV, in collaborazione con la Fratres di Rigutino e il Pastificio Fabianelli”.

Il derby casalingo con la Sangiovannese farà dunque da vetrina per questi completi da collezione che successivamente saranno messi in vendita al costo di 60 euro per la maglia e 90 euro per il completo (maglia, pantaloncino e calzettoni). Tra i segni distintivi e particolari la presenza del logo della S.S. Arezzo in rilievo su maglia e pantaloncino.

Continua l’attenzione al sociale da parte della società amaranto, che nel dicembre scorso aveva devoluto in beneficenza all’Istituto Thevenin l’incasso della partita interna con il Lornano Badesse. Un Arezzo che arriverà all’appuntamento con il derby sicuramente riposato e ricaricato. Oggi riprendono gli allenamenti al “Lebole” con una seduta singola in programma alle 15.

Poi si alterneranno sedute di allenamento singole mattina e pomeriggio: domani alle 11, giovedì alle 15 e venerdì – giorno di rifinitura – alle 11 all’interno dello stadio a porte chiuse. Il derby con la Sangio è in programma sabato pomeriggio alle 15 al Comunale e la squadra ha già in calendario un allenamento mattutino alle 11 il giorno successivo in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 30 marzo, sempre in casa, contro il Tiferno Lerchi.

Nel weekend appena trascorso non si sono fermati i ragazzi del settore giovanile amaranto. Vittorie roboanti e identiche nel punteggio per gli Under 17 di mister Bernardini e gli Under 15 di mister Avantario, che hanno vinto entrambi 5-1 rispettivamente in casa contro la Pianese e a Poppi contro il Casentino Academy.

Un gol segnato in meno, ma vittoria anche per gli Under 12 di mister Lambardi che hanno vinto 4-1 sul campo dei pari età del Casentino Academy. Infine una esperienza particolare per i Giovanissimi provinciali di mister Bianchi e i 2009 di mister Gorgoni: le due formazioni amaranto hanno fatto visita al Bologna per un allenamento congiunto nella splendida cornice del centro tecnico “N. Galli” di Casteldebole.

