Arezzo, morta per sfuggire a stupro: sei portuali di Genova a processo. Chiedevano giustizia, gli trovarono manganello

Luca Serafini 23 marzo 2022 a

a

a

Chiedevano “giustizia per Martina”, la ragazza morta nella caduta dal balcone dell’hotel a Palma di Maiorca, ed oggi in sei sono davanti al giudice come imputati. Era il giugno 2020 e un gruppo di portuali di Genova, solidali con la famiglia Rossi, affrontò il viaggio fino a Castiglion Fibocchi, il paese di Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, per esternare con uno striscione tutta la delusione dopo che in appello a Firenze le condanne inflitte in primo grado ai due erano state annullate.

Perquisizione

Nel pulmino usato dai dimostranti - uomini tra i 57 e i 28 anni - i poliziotti della Digos trovarono un manganello telescopico chiuso e due taglierini. Definirlo arsenale fa ridere, tuttavia secondo gli inquirenti la presenza delle lame e del bastone integrava il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Scattò la denuncia a piede libero e oggi la vicenda approda davanti al giudice monocratico di Arezzo, Giorgio Margheri, che dovrà processare i sei portuali genovesi.

Tentato stupro

Nel frattempo la lunga e tortuosa storia di Martina Rossi si è conclusa con la sentenza definitiva della Cassazione che ha confermato la condanna a tre anni di reclusione per Vanneschi e Albertoni, dopo che la stessa Cassazione rimise in discussione le assoluzioni in appello. Un appello bis riconubbe come colpevoli i due giovani di Castiglion Fibocchi, quindi si è arrivati al suggello della Suprema Corte prima che anche il reato di tentato stupro di gruppo andasse in prescrizione come era avvenuto in precedenza per la “morte in conseguenza di altro reato”. La prima sentenza del tribunale di Arezzo fissava in sei gli anni di reclusione, poi dimezzati appunto dal trascorrere del tempo.

Caduta per fuggire

Secondo la giustizia italiana, dunque, i due giovani che avevano accolto nella camera d’hotel la ventenne di Genova, l’avrebbero insidiata sessualmente, inducendola così a tentare la fuga da un balcone all’altro, con il tragico risultato della caduta nel vuoto dal sesto piano. Martina, precipitata in slip, dopo aver graffiato uno dei due, morì in quell’alba del 3 agosto 2011. La sua vacanza alle Baleari finì all’obitorio, quella dei giovani aretini proseguì. Le autorità spagnole chiusero il caso senza sollevare accuse. I genitori di Martina, Bruno e Franca, fecero riaprire il caso a Genova (dove altri due ragazzi della comitiva sono a processo per false dichiarazioni). Poi indagini trasferite ad Arezzo.

Pena da espiare

Nessuna prova schiacciante ma un intreccio di condotte poco cristalline e di indizi che alla fine ha portato al duplice verdetto di condanna di ottobre 2021. Per Vanneschi e Albertoni non è ancora iniziata la fase di espiazione della pena: non si ha notizia di accesso alle misure alternative (affidamento in prova ai servizi sociali) perché prima il tribunale di sorveglianza di Firenze deve fissare una udienza ad hoc.

Babbo Bruno in aula

Intanto oggi processo ai sei portuali che facevano quadrato intorno al dolore di Bruno, storico sindacalista dei camalli, che ha ostinatamente combattuto per arrivare in fondo al processo. E lui, Bruno, citato dalla difesa degli imputati oggi sarà in aula come testimone. L’avvocato Laura Tartarini sosterrà che il manganello era di uno dei sei, che lo usava per attività sue in campagna, ed era rimasto casualmente lì. Quanto ai temperini, sono oggetti di uso quotidiano dei portuali, quel giorno partiti da Genova dopo il lavoro per gridare ad Arezzo “giustizia per Martina”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.