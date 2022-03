Arezzo, Coingas: costi esagerati per le consulenze e pressioni politiche. Così il racconto in aula dei sindaci revisori

Luca Serafini 23 marzo 2022 a

Alla fine, dopo quasi sei ore di parole e cifre, tutti lì a chiedersi: “Ma com’è andata?” Nel processo Coingas il piatto pende dalla parte dell’accusa o dalla parte delle difese? Bolla di sapone oppure guai seri in vista per gli undici imputati tra cui, presente in aula, il primo cittadino Alessandro Ghinelli? Alla Vela non spunta nessuna pistola fumante ma un bel grumo di dubbi sì. Li vaglierà a tempo debito il collegio del tribunale guidato dal giudice Ada Grignani. Intanto ieri riflettori accesi sui sindaci revisori, coloro che puntarono l’indice sulle cosiddette consulenze d’oro, circa mezzo milione di denari pubblici affidati in incarichi esterni: peculato, per la procura.

Giovanni Minetti, presidente del collegio sindacale, spiega come scattò il “campanello d’allarme” in Coingas. Nel bilancio 2017, dice Minetti, “non c’erano state criticità”. Ma nel 2018, dal giugno, il delirio. Costi di “servizi e incarichi” di Coingas, una scatola vuota, schizzati da 295 mila euro a 443 mila, riferisce su domanda del procuratore Roberto Rossi. Un botto. Era il loro compito, spiega Minetti, vigilare sui conti della spa dei comuni, la holding che partecipa Estra. Ma “trovammo difficoltà ad esprimere le nostre funzioni di controllo”.

Ravvisate le anomalie, infatti, non pervenivano le risposte chieste sugli incarichi affidati dall’allora amministratore Sergio Staderini all’avvocato Pier Ettore Olivetti Rason e al commercialista Marco Cocci. Lo studio legale fiorentino, rilevarono i sindaci revisori, sembrava svolgere lavori in fotocopia: una consulenza legale alla spa ed una all’amministratore unico, 39 mila euro più 39 mila, con rate che lievitavano pure; e Cocci era subentrato a gestire la contabilità di Coingas (prima ci pensava Estra) senza un incarico formale.

Così i revisori chiesero documenti, fatture, congruità. Ma a sentire Minetti e poi Fabiola Polverini e quindi Giuliano Faralli, a lungo fu uno sbattere su un muro di gomma. In un crescendo di agitazione al comune di Arezzo, che ha il 45 per cento di Coingas. Chiedono a Minetti: ma ci furono pressioni pesanti in quella fase? E il pensiero va alla telefonata Ghinelli - Merelli, quando il sindaco spinge l’assessore a far sì che i revisori si chetino e non facciano saltare il bilancio. Minetti risponde pacato e dalle sue parole non emerge nulla di minatorio che sia partito nei confronti dei revisori. Se non la forte preoccupazione esternatagli da Merelli per possibili “turbolenze”.

Certo, ai revisori venne pure detto che “stavano andando oltre” rispetto ai loro compiti. Ma in fondo il comune di Arezzo, in quel contesto così delicato, faceva sapere ai revisori tramite Merelli che avrebbe “potuto mancare l’approvazione del bilancio di Coingas con la messa in liquidazione della società con danni e riflessi economici sui soci”. Addio dividendi di Estra cioè.

Era il 2019 e ci furono riunioni, fibrillazione, telefonate. “Ma la nostra strada era delineata”, dice Minetti. No, non spuntarono minacce dirette: “Ci veniva detto che avremmo potuto subire anche noi situazioni negative”. Il giudice Nisticò lo incalza: chi disse questo? “Un giorno il presidente di Estra (Francesco Macrì ndr) [TESTO]mi ebbe a dire che qualora fosse scoppiato un caso, avremmo avuto le nostre conseguenze per non aver vigilato bene”. Discorsi generici, almeno all’apparenza. Pervennero, dice ancora Minetti, anche da Mara Cacioli, intenta nel suo paziente lavoro (“gratis”) di rimettere in sesto il bilancio, e dall’assessore Merelli, affinché si trovasse una soluzione, una quadratura non lesiva dei soci.

Ascoltano, seduti nei rispettivi posti, il sindaco Ghinelli, l’assessore Merelli, l’avvocato del comune Pasquini che intervenne in soccorso di Palazzo Cavallo con la relazione sulla “congruità” delle consulenze. Assorti e concentrati, i professionisti Olivetti Rason e Cocci (che di Minetti è cugino), convinti delle loro ragioni, come del resto Franco Scortecci, successore di Staderini e Mara Cacioli. Presente in aula anche Bardelli che stavolta non è toccato dall’udienza: il suo è il filone Multiservizi e non fa parte del menù. Assenti al processo Francesco Macrì, Luca Amendola e Lorenzo Roggi. [TESTO]Sì, dice Minetti nel suo esame: “Cifre elevate rispetto alla struttura societaria di Coingas e dell’attività che svolge; cifre anomale rispetto a esercizi precedenti[/TESTO]; cadenza ripetitiva degli incarichi; mandati professionali non consegnati”. Quando poi le carte arrivarono, mesi dopo, non tornavano i conti, tra contratti e somme erogate “c’era una differenza importante che non si colmava”. Dal segretario del comune Caridi, poi, arrivò anche il dubbio che doveva essere applicato il codice degli appalti: non assegnazioni pilotate. Che pastrocchio Coingas. Ma sarà reato?

Erano così pesanti le cifre delle consulenze che si pensò, in Coingas, a capitalizzarle. Ma Fabiola Polverini pose l’altolà con i colleghi. Minetti in un incontro a tu per tu alle Cattive Abitudini con Staderini gli disse di preparare una relazione: “La valutiamo e vediamo”. I sindaci del territorio come Agnelli e Romanelli, Castiglion Fiorentino e Monterchi, a fronte del rumoreggiare su Coingas che cresceva, chiedevano lumi ai revisori: “Tu fai il sindaco e io il mio lavoro” avrebbero risposto Minetti e Polverini agli interlocutori.

Tessere del puzzle che vanno al posto a fatica con la nuova gestione di Franco Scortecci, nell’aprile 2019, che si era attivato con la contabile Mara Cacioli. Ago e filo sul bilancio, ma sono qui a processo perché secondo Digos e procura avrebbero dovuto denunciare le malversazioni e non ripararle. Il difensore di Scortecci, avvocato Romagnoli, però fa dire ai testimoni che il nuovo amministratore di Coingas fu “tempestivo e collaborativo”. Interruppe il rapporto con Cocci, richiese somme erogate in più ai legali fiorentini. Il collegio dei sindaci, emerge ancora dall’udienza fiume, premeva su congruità e su azione di responsabilità.

“Molte funzioni potevano essere svolte a livello amministrativo e non affidate a terzi”, osserva Minetti. Ma le attività erano coerenti con Coingas o no? “Alcune si altre no”. Sul nodo della congruità, cioè l’entità di quattrini versati, “i dubbi del collegio sono rimasti”, dice Minetti, anche dopo il parere dell’avvocato Pasquini. Alla fine il bilancio sarà approvato con un “non parere dei sindaci”. Astenuti. Con invito a Coingas ad affidare la verifica di congruità ad un terzo che non fosse il legale del municipio.

Ficcanti le difese. L’avvocato Luca Fanfani per Ghinelli fa notare come i sindaci revisori nel 2019 lavoravano con sulle spalle la Digos che indagava e intercettava. Può aver condizionato la loro attività. Il processo riprende il 29. Altro giro di testimoni. Quanti dubbi. A partire da quello su Staderini (condannato a 2 anni con rito abbreviato): pasticci e misfatti, furono tutta opera sua?

