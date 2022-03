Arezzo, addio a Jack Pania voce delle feste popolari. Il dolore di Pupo in un video: "Amico mio, fai il tremendo anche lassù"

23 marzo 2022 a

a

a

Addio a Jack Pania, al secolo Corrado Bindi, la voce delle feste di piazza in provincia di Arezzo. Aveva 75 anni e amava cantare brani della canzone italiana. Grandissimo amico di Pupo, al suo fianco in spassose apparizioni e perfino in tv alla Rai alla trasmissione I Raccomandati.

In un messaggio video postato sui sociale Enzo Ghinazzi, commosso, ha parlato di Corrado - Jack. "Era uno dei miei più cari amici. Ho vissuto con lui momenti particolari, meravigliosi, indimenticabili. Corrado, Jack, devi essere tremendo anche lassù come lo eri quaggiù. “Con tutte le ragazze sono tremendo”, cantavi. Non ti dimenticherò mai, ti voglio bene. Riposa in pace."

Un personaggio molto amato che portava allegria e con la passione e la simpatia superava i suoi limiti. E' stato il primo concorrente dello spettacolo la Scorrida di Francesco Duranti. Il funerale sarà celebrato a Campoluci venerdì 25 marzo alle 15.

L.S.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.