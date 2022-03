Arezzo, scritta omofoba davanti al portone di un palazzo: "Fai schifo gay"

24 marzo 2022 a

Una scritta omofoba all’interno di un cortile, davanti all’accesso di una palazzina, in un quartiere periferico della città. Una scritta in grande evidenza, addirittura dipinta con lo spray bianco sulla pavimentazione che intima “Fai schifo gay”. L’ha notata per caso una nostra lettrice, rider di deliveroo, che ha fatto una foto e di conseguenza segnalato il fatto condannando il gesto:

“Non conosco la zona, non la frequento , ma mi chiedo chi possa aver fatto una cosa del genere, è sconcertante. Mi chiedo che cosa voleva essere: un’offesa, uno scherzo? Lasciare una scritta del genere davanti a una palazzina dove vivono famiglie, persone, forse dei bambini mi sembra un fatto davvero molto brutto. Queste cose non dovrebbero succedere, al giorno d’oggi, tanto che mi era venuta voglia di non lasciar perdere e procedere a una denuncia. Non so da quanto tempo è lì comunque davvero non mi sarei aspettata di vedere una cosa del genere scritta con tanta violenza”.

E invece scritte omofobe non sono così rare anche ad Arezzo, nel senso che l’Arcigay è a conoscenza di diverse situazioni in cui la parola gay viene utilizzata come modo per offendere: “Questa non mi era stata segnalata ancora - spiega Veronica Vasarri, Arcigay Arezzo, commentando la frase -. Trovare scritte di questa dimensione sinceramente è più raro ma nei luoghi come palestre, bagni pubblici e altri posti in particolare frequentati dai più giovani è pieno di frasi del genere.

E’ insomma abbastanza comune vedere usata la parola gay come offesa. Qualche anno fa era capitato che i manifesti di un locale venissero sistematicamente imbrattati con parole forti. Insomma la scritta in questione non è affatto un caso isolato. Direi che a riguardo non riceviamo molte segnalazioni perché oramai siamo abituati a vedere scritte omofobe sui muri della città. Siamo assuefatti, così ci segnalano più poco visto che è un comportamento piuttosto frequente”. Comunque la scritta vista la mattina al pomeriggio si trovava ancora al suo posto.

