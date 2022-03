Arezzo, bollette troppo care e il parroco spegne i riscaldamenti

Francesca Muzzi 24 marzo 2022 a

a

a

In fondo alla chiesa il cartello è eloquente: “a causa della crisi energetica, i riscaldamenti sono inattivi”. Siamo alla parrocchia di San Marco, ad Arezzo. Il parroco don Silvano Paggini ha deciso oltre che di spegnere i termosifoni, anche di appendere le bollette all’ingresso della chiesa. Quella del gas segna oltre mille euro. Attaccate ci sono anche le bollette dell’acqua e quelle della luce. “E’ difficile andare avanti - dice il parroco - e così quando possiamo teniamo i termosifoni spenti. Ma non dove i ragazzi fanno il catechismo. Oppure durante un funerale. In quelle occasioni le stanze e la chiesa sono riscaldate”. Sacrifici che toccano non solo i fedeli, ma anche il parroco stesso. “Anche in casa dove vivo con altri due sacerdoti, accendiamo il riscaldamento soltanto la sera e magari qualche stanza che non usiamo la teniamo chiusa”. “Perché poi ci sono anche altre spese - continua il sacerdote - Come per esempio la sanificazione che viene fatta ogni due settimane, l’aiuto alle persone che hanno bisogno, la carità. Da qualche parte dobbiamo risparmiare. E così, con sacrificio, ho fatto questo gesto anche con la speranza che i miei fedeli mi possano dare una mano”. E don Silvano non è l’unico parroco in questa situazione. Già in tempi non sospetti, don Adriano Ralli di Castiglion Fibocchi aveva fatto il conto di quanto le bollette sarebbero salite. Oggi anche lui ha spento i termosifoni: “Sono stati i miei fedeli a chiederlo. Un cappotto in più durante la messa per risparmiare”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.