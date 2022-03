L'Arezzo pronto per il derby con la Sangiovannese, senza Curva ma con motivazioni alte

Nicola Brandini 25 marzo 2022 a

Dopo più di dieci giorni di sosta, il cammino dell’Arezzo in campionato sta per riprendere. Oggi è la vigilia del derby con la Sangiovannese in programma domani alle 15 al Comunale. Mancano dieci partite alla fine del campionato e domani per l’Arezzo inizia la volata finale per riuscire a guadagnarsi, esclusi miracoli, la miglior posizione playoff (e sperando nel ripescaggio).

“L’obiettivo è vincerle tutte”, ha detto Elio Calderini – ex dell’incontro – suonando la carica. Tuttavia quella con la Sangiovannese è una partita insidiosa, che l’Arezzo dovrà affrontare con il massimo dell’attenzione. Ed è sempre un derby, la classica partita che sulla carta è aperta ad ogni tipo di risultato. Poi ci sono i valori sul campo, che parlano di un Arezzo nettamente favorita. Un Arezzo che si presenta al derby in un ottimo momento di forma, avendo inanellato sette risultati utili consecutivi prima della sosta.

La Sangiovannese, invece, dopo la netta vittoria 4-0 sul campo del Rieti nel recupero di mercoledì 2 marzo, ha rimediato due sconfitte casalinghe per mano di Foligno e San Donato Tavarnelle. In mezzo c’è stato anche il cambio di allenatore, con la panchina dei biancoazzurri che è stata affidata ad Aldo Firicano (ex Prato, Poggibonsi e Sudtirol, tra le altre) dopo la separazione con Agostino Iacobelli. Il nuovo allenatore della Sangio vorrà riscattarsi dopo l’esordio amaro con una sconfitta, seppur contro la prima della classe.

Se non altro per provare a strappare punti preziosi in ottica salvezza, visto che la squadra valdarnese occupa l’ultima posizione playout a 26 punti. In casa Arezzo sale l’attesa per il ritorno in campo degli amaranto al Comunale e la prevendita dei biglietti è aperta già da mercoledì in quattro punti vendita della città (Amaranto Store, Tabaccheria del Bagnoro, Vieri Dischi e Tabaccheria Francini).

L’Arezzo dovrà ancora fare a meno dei gruppi della curva, che continuano nella loro protesta nei confronti della società e che anche domani seguiranno, per quanto possibile, la partita da fuori. Intanto dalla società arriva l’ufficialità sul cambio di orario per la partita di mercoledì prossimo, sempre in casa con il Tiferno Lerchi: si gioca alle 18.30. Ma per la sfida col Tiferno, c’è tempo.

L’Arezzo, domani giocherà con una divisa molto particolare i cui proventi della vendita verranno devoluti in beneficenza alla Caritas di Rigutino. Amaranto con il lutto al braccio, in ricordo di Salvatore Gnisci, il massaggiatore della squadra scomparso solo pochi giorni fa.

