Arezzo, tutto pronto per la Rampichiana: oltre 800 bici mtb tra città, Poti e boschi. "Vetrina per il territorio"

C’è la Rampichiana nella piazza del Saracino. Al via saranno oltre ottocento atleti in sella alle mountain bike, per una giostra di 43 chilometri di forza e abilità. Un grande evento per la disciplina sportiva, un’attrazione importante per la città di Arezzo che spalanca le porte a corridori, accompagnatori e famiglie di tutto il centro Italia. Lo start alle 10 di domenica 27 marzo in piazza Grande: suggestivo fiume di bici per le vie del centro storico, poi da San Fabiano a San Polo e su per Poti. Conquistata l’Alpe, è un saliscendi tra boschi e cielo, pietre e radici, single track scorbutici e passaggi più dolci.

Da San Severo per Pomaio quindi avanti senza requie per un rientro ad Arezzo divertente con tanto di slalom fra gli olivi e omaggio alla Torre del bandito Gnicche. Infine, con il profilo della città ormai lì, ultimo strappo da compiere da via Madonna Laura al Prato per raggiungere il traguardo nella piazza simbolo di Arezzo: dove i quartieri si sfidano con cavalli e lance contro il buratto, la scena sarà per le mtb e i loro audaci biker.

Organizzazione del Cavallino Asd, associazione sportiva guidata dal presidente Giuseppe Peruzzi: edizione numero 17 per la Granfondo di Arezzo.

Peruzzi, ci siamo.

“Sì e come sempre l’obiettivo è quello di offrire una giornata di sport e divertimento per i partecipanti, oltre a mettere in vetrina città e territorio. Tutto questo nel rispetto delle normative legate all’emergenza sanitaria”.

Un evento che richiede grande sforzo organizzativo.

“Ringrazio tutti i collaboratori del Cavallino, i circa 150 volontari impegnati in città e sul tracciato, l’Amministrazione comunale e, fondamentali, la Fondazione Arezzo Intour, Banca Popolare di Cortona, Conad.”

La logistica?

“Ritrovo, iscrizioni e area per i team al Prato, dove si terrà anche il pasta party. Servizio docce alla Palestra di San Lorentino”.

Impatto su vita e traffico cittadino?

“Una giornata di festa. Lo sviluppo della gara avviene nei boschi quindi senza costituire ostacolo. Certamente nella fase di rientro, penso a via Tarlati, il flusso degli atleti richiederà un controllo della circolazione e quindi probabilmente un po’ di pazienza ma nulla di traumatico”.

Il movimento delle mtb si sta riprendendo dopo la fase della pandemia.

“C’è voglia di raduni, di gare, di pedalate. A Monteriggioni la scorsa settimana gli iscritti erano 1.200 ed è un bel segnale. La Rampichiana si è svolta anche nel 2021 su questo circuito, necessariamente in estate, gli atleti furono 500 circa, questa volta ci sono tutte le premesse per una griglia ben più folta, quantomeno di 800 biker. C’è tempo per le iscrizioni fino alle 9.15 della domenica stessa”.

Dopo gli inizi a Lignano, quindi la Val di Chio e il Cortonese, il palcoscenico è Poti.

“E’ una montagna bella e con molte possibilità per l’outdoor in genere. La Rampichiana è la dimostrazione e lo stimolo per andare avanti in un percorso di valorizzazione e sviluppo”.

Per la città un evento che porta visitatori.

“Nel fine settimana si stimano tra 1.500 e 2.000 persone che vengono per la Rampichiana, con prenotazioni negli alberghi e fruizione dei locali. C’è poi l’effetto vetrina che scatta in questi casi: si vedono bellezze paesaggistiche, monumenti, arte, che poi si tornerà a vedere successivamente”.

Al via molti big.

“La Rampichiana è valevole per tre circuiti, con stimoli agonistici importanti. Cito Paez, Mensi, Longo, Medvedev, Casagrande, Failli, Saitta, Pastushenko, Tronconi.”

Ma qui ognuno è un campione.

“Certo, e a tutti daremo servizi, assistenza, ristori lungo il percorso, pacco gara. Alle 9.30 pedalata di 25 km uscita per le e-bike. Una domenica per tutti. Solo per me, un piccolo problema...”

Quale?

“Non sarò fisicamente in mezzo alla Rampichiana, tra gli atleti e i collaboratori insieme ai quali ho lavorato per preparare questa giornata. Maledetto virus. Ma sarò lì con mente e cuore”.



