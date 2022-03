Arezzo, lettere diffamatorie osé all'avvocatessa: scatta misura di sicurezza per uomo "pericoloso"

Luca Serafini 26 marzo 2022 a

[/FIRMACITTA-2]“Soffre di un disturbo delirante cronico, paranoia, che lo porta a mettersi in contrasto in particolare con due categorie professionali: medici e avvocati”. Per questo vizio di mente, accertato dallo psichiatra Roberto Biagiotti, non è condannabile l’uomo di 81 anni finito a processo per lo stillicidio di lettere anonime contro l’avvocatessa Donata Pasquini riferendo di una love story mai esistita con un collega avvocato. L’anziano, che era accusato di diffamazione, è stato riconosciuto “socialmente pericoloso” e per questo motivo il giudice Filippo Ruggiero ha applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza per renderlo inoffensivo: un anno di libertà vigilata. L’uomo sarà controllato in modo opportuno affinché non si ripetano episodi analoghi. Nel suo passato c’è anche una condanna per stalking contro il medico del quale era paziente. Azioni persecutorie reiterate che avevano reso impossibile la vita del dottore. Ieri, alla Vela del tribunale di Arezzo, l’atto conclusivo della vicenda ambientata tra la città e Monte San Savino e che ha visto come bersaglio Donata Pasquini, stimata professionista del Foro di Arezzo ed ex consigliera comunale per la lista Ora Ghinelli nella precedente amministrazione. Soddisfazione, dopo la sentenza, da parte sua e dell’avvocato Nicola Detti che l’ha assistita nel processo. Obiettivo era quello di fare chiarezza e ottenere giustizia con lo sbocco naturale del caso: tutela della persona offesa e opportuno contenimento del soggetto riconosciuto psichicamente disturbato. Il caso, reso pubblico dalla stessa Pasquini con coraggio e desiderio di verità, risale al 2015 e al 2017 quando cominciarono a volteggiare le missive a sfondo erotico spedite dal “corvo”. L’estensore delle lettere si era inventato una inesistente relazione sentimentale tra il suo ex avvocato, di Monte San Savino, che lo aveva seguito nella precedente vicenda di stalking, e Donata Pasquini. Niente di più falso. Ma la vita dell’avvocatessa venne messa a soqquadro da quella raffica di volantini e carte spedite qua e là e che la mettevano in cattiva luce. Una situazione, imbarazzante, difficile. Pasquini presentò denuncia e le indagini risalirono al pensionato. Nelle udienze precedenti davanti al giudice sono stati sentiti molti avvocati aretini ai quali pervennero quelle lettere. Sentito anche il legale tirato in ballo quale presunto partner, che ha promosso una sua azione legale. Il quadro emerso era quello di una solenne bufala, una maldicenza, una balla. Diffamazione appunto. A carico dell’imputato c’erano gli elementi raccolti dagli inquirenti e i riscontri della perizia grafologica. In certi casi i volantini erano stati affissi su porte di case e negozi ad Arezzo e Monte San Savino: la falsa storia era sulla bocca di molti. Un incubo. Bersagliata senza motivo, colpita nell'onore, fatta oggetto di affermazioni senza fondamento messe in giro per una assurda forma di ripicca. La procura, con pm di udienza Michela Rossi, era pronta a chiedere la condanna. La perizia psichiatrica ha stabilito che non si può ma per l’imputato scatta la misura di sicurezza.<

