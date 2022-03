E' il giorno di Arezzo - Sangiovannese. Così in campo. Amaranto col lutto al braccio per Gnisci

Nicola Brandini 26 marzo 2022 a

La sosta è finita, inizia la volata finale: ad attendere l’Arezzo dieci partite dove non saranno concessi troppi errori. Oggi la prima tappa, d’anticipo: al Comunale si gioca il derby con la Sangiovannese, fischio d’inizio alle 15.

Mariotti alla vigilia ha reso note le assenze, che nonostante il periodo di “riposo”, ci sono: Marchi e Lazzarini sono indisponibili a causa di guai muscolari che l’allenatore spera di poter risolvere già la prossima settimana. Colombo invece è disponibile e difenderà la porta come al solito, mentre restano ancora fuori i lungodegenti Giofrè e Magliocca.

“Colombo si è allenato e sarà in campo” ha esordito Mariotti nella consueta conferenza della vigilia, “mentre Marchi e Lazzarini non saranno della partita, ma spero di poterli recuperare già la prossima settimana”.

Mariotti giustamente tende a sminuire queste due assenze che, viste le recenti buone prestazioni dei due, un po’ peseranno. Ma l’allenatore dell’Arezzo non fa drammi, anzi rilancia. “Giocheranno altri due al loro posto” ha detto il tecnico, “abbiamo una rosa ampia e buona. Ci sono Pizzutelli, Sicurella, Pinna. Giocatori validi che possono sostituirli”.

Assenze a parte, la sfida con la Sangiovannese si preannuncia delicata come lo è ogni derby che si rispetti. “Noi dobbiamo prima di tutto ricordarci della partita d’andata” ha detto Mariotti, “quando giustamente a fine partita siamo andati sotto la curva a prenderci di tutto e di più. E giustamente” ha sottolineato il mister, “perché fu una partita brutta, una prestazione orrenda e i tifosi avevano ragione. Ai miei ragazzi ho ricordato soprattutto questo”. È giusto, per un sanguigno come Mariotti, fare leva su questi aspetti più caratteriali che tecnici. Considerando che l’avversario arriverà agguerrito e desideroso di strappare via dal Comunale punti fondamentali in ottica salvezza.

“Servirà un approccio alla partita agonisticamente cattivo” ha ricordato Mariotti, “perché loro saranno pronti, hanno un allenatore preparato, sa trasmettere questo spirito battagliero. Ho visto la partita che hanno giocato a San Donato dove hanno perso, ma reso difficile la vita alla capolista”.

Tuttavia l’Arezzo – che scenderà in campo con maglia speciale per beneficenza e il lutto al braccio in ricordo di Salvatore Gnisci - deve solo credere nelle proprie potenzialità. Nettamente superiori, almeno sulla carta, a quelle dell’avversario. In più dovrà sfruttare questo buon momento di forma interrotto solo dalla sosta.

“Sotto il punto di vista psicologico e fisico stiamo bene” ha sottolineato il mister, “a parte qualche piccolo problemino, ma già la prossima settimana conto di recuperare sia Marchi che Lazzarini. Dal punto di vista atletico i ragazzi si sono allenati bene e li ho visti carichi per raggiungere un obiettivo importante, ma adesso serve una risposta sul campo”.

L’appuntamento è per oggi pomeriggio al Comunale: la prima risposta, di dieci che ne restano alla fine del campionato, arriverà da lì.

