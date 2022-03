L'Arezzo riprende la Sangiovannese. Mariotti: "Da quando siamo soli non perdiamo un match"

Nicola Brandini 26 marzo 2022 a

Alla fine è arrivato un pareggio, 1-1, che non accontenta nessuno davvero fino in fondo. Di sicuro non l’Arezzo, che così facendo perde terreno dalle squadre che la precedono in classifica e deve iniziare a guardarsi alle spalle. Ma nemmeno la Sangiovannese, che con l’Arezzo in dieci uomini dal 20’ del secondo tempo e il gol del vantaggio di Akkamadu quattro minuti dopo, ha creduto seriamente nel colpaccio. Poi il gol di testa di Van Der Velden, a sei minuti dal termine, ha rimesso tutto in parità. L’allenatore dell’Arezzo, Mariotti, a fine gara guarda soprattutto alla prestazione dei suoi, analizzando le cose che non sono andate. Una su tutte, l’approccio alla gara, che sta diventando una costante (negativa) in questa stagione. “Non mi è piaciuto l’approccio alla partita – ha esordito Mariotti – loro sono stati più forti sulle seconde palle. C’è qualcosa da rivedere, perché per vincere le partite prima devi essere più cattivo e poi, solo dopo, con la qualità le vinci. Non conta chi scende in campo – ha proseguito il mister – ma l’atteggiamento. La cosa buona è che quando abbiamo preso il gol non ci siamo disuniti e abbiamo cominciato a giocare, e alla fine potevamo anche vincerla. Ma tutto questo dobbiamo far sì che accada prima”. E a chi gli chiede se la sosta potrebbe aver influito negativamente, Mariotti è categorico. “Sono tutte scuse – ha ribadito il mister – la sosta c’è stata per tutti. Semmai i ragazzi avrebbero bisogno di un aiuto, ma dobbiamo aiutarci sempre da soli. Da quando ci aiutiamo da soli – ha proseguito il tecnico dell’Arezzo, con riferimento, forse, ai tifosi - non perdiamo più una partita.

