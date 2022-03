Capolona, striscione al derby: "Subbiano come Codogno". Il sindaco: "Gesto vergognoso"

27 marzo 2022 a

Al comunale di Capolona va in scena il derby del basso Casentino tra Capolona e Subbiano. Splendida la cornice di pubblico che ha reso la partita uno spettacolo degno di categorie superiori. Anche se, all’inizio del match, uno striscione appeso dai tifosi del Capolona e rimosso dai carabinieri di Subbiano prima del fischio d’inizio, ha sciupato in parte il derby. Sullo striscione c’era scritto: “Abbiamo un sogno Subbiano come Codogno” con il chiaro riferimento al paese lombardo dove nel 2020 registrò il primo caso di Coronavirus e successivamente numerosi morti per il Covid. Uno striscione che con gli sfottò di campanile non c’entra assolutamente niente e che non fa onore ai tifosi del Capolona. La scritta è stata rimossa dalle Forze dell’Ordine, ma di sicuro una denuncia all’autore e una multa salata arriverà alla società del Capolona. In serata, ieri sera, è arrivata anche la nota del sindaco di Capolona, Mario Francesconi: “Mi scuso con tutta la comunità di Subbiano per lo striscione. Un gesto vergognoso che non ha macchiato solo l’avvio della partita ma che, soprattutto, ha leso la dignità di una comunità intera tirando in ballo un tema così attuale e delicato. Uno striscione che non c’entra niente con il tifo, con la sana rivalità sportiva, un episodio deplorevole. Farò di tutto per risalire ai responsabili ed a riguardo, verranno poi presi anche i dovuti provvedimenti”. E veniamo alla partita.

Primi minuti sostanzialmente equilibrati con le due compagini che si studiano. In mezzo al campo, Gisti e Daveri da un lato ed il terzetto Santini, Ferrini e Santini alternano intensità e buone trame di gioco. Il Subbiano, mantiene più possesso in questa fase, ma il Capolona di mister Giommoni si difende in modo ordinato concedendo solo alcuni corner che i gialloblù non riescono a trasformare in rete.

Serve una giocata e al minuto 25’, Rubechini si libera di due avversari e spara un siluro che si insacca alla sinistra di Galastri. Subbiano in vantaggio e grande gioia sugli spalti. Il gol accende i ragazzi di Bronchi che iniziano a macinare gioco e occasioni. Prima del fischio finale del primo tempo, il Subbiano sfiora il raddoppio prima con Terzi e poi con Bighellini, ma Galastri è attento e sventa la minaccia. Al rientro, è il Subbiano che continua a fare la partita mentre il Capolona gioca di rimessa. Due grandi occasioni si registrano al 62’ quando Galastri è miracoloso in un doppio intervento su Terzi e Frijo che evita la capitolazione dei locali.

