Arezzo, Rampichiana che spettacolo: sfiora i mille iscritti e colora la città. I vincitori. Le foto

La Rampichiana raddoppia la cifra di partecipanti dell’anno scorso, sfiora i mille iscritti e regala una domenica di colori ed emozioni in città. Con piazza Grande che alla partenza è una splendida tavolozza formata da tanti biker e all’arrivo è glorioso traguardo-passerella sia per i big, veri fuoriclasse della mountain bike, che per i comuni appassionati delle ruote grasse dalle prestazioni normali. Vittoria finale dopo 43 chilometri di sterrati e sentieri, per Riccardo Chiarini tra gli uomini e di Silvia Scipioni tra le donne. Organizzazione perfetta dell’Asd Cavallino, grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale e della Fondazione Arezzo Intour.

“Tanta roba”, dice al termine l’assessore allo sport Federico Scapecchi “la città era piena di ciclisti e accompagnatori, tante presenze e movimento fin dal giorno precedente”. Scapecchi prosegue: “Un bell’evento e ottima collaborazione con gli organizzatori: il comune ha dato il patrocinio, la Fondazione ha partecipato alla realizzazione, la città ha accolto l’evento in modo positivo grazie anche al lavoro della Polizia municipale, insomma il bilancio è buonissimo. La conferma che eventi di questo genere funzionano per le caratteristiche dalla città e le risorse ambientali del territorio. Con effetti preziosi per i flussi di visitatori e come vetrina”.

Dopo la partenza di grande impatto visivo per le vie del centro, i biker hanno conquistato l’Alpe di Poti per poi affrontare una seconda parte più tecnica e impegnativa: equilibrio, abilità e resistenza. Sorrisi, dopo tanto lavoro, nel gruppo del Cavallino.

Gli ultimi giorni sono stati un crescendo di iscrizioni passate da 700 a 800 per poi sfondare di un bel po’ la cifra di 900. Il movimento della mtb riprende vigore e dopo l’edizione del luglio scorso ancora condizionata dalla pandemia, la Rampichiana si riposiziona tra le granfondo regine della disciplina.

“Ringrazio tutti quanti hanno lavorato a questa XVII edizione” dice il presidente del Cavallino, Giuseppe Peruzzi. “Ringrazio i 150 volontari che si sono dati da fare lungo il percorso, la Racchetta, la Misericordia, i Carabinieri in congedo. Ringrazio la Polizia Municipale che si è prodigata tutto il giorno nella gestione del traffico cittadino “invaso” dalla moltitudine di ciclisti. E’ filato tutto liscio a parte qualche infortunio. Organizzare una manifestazione così è impegnativo ma dà soddisfazione”.

La granfondo ha visto in avvio subito al comando Francesco Casagrande (vincitore 2017, 2019 e 2021), seguito da Leonardo Paez, Martino Tronconi e Riccardo Chiarini. Nell’ascesa a Poti, da San Polo, Tronconi si è staccato. Al 30° km in discesa Chiarini ha allungato ed è arrivato primo in piazza Grande. Per lui, atleta della Cicli Taddei, tracciato coperto in un’ora 49’ e 34’’. Secondo Casagrande, compagno di squadra, dopo 50’’, e terzo Paez (Soudal Lee Cougan). Quinto Failli. Nono Guidi del Team Scott Pasquini.

Tra le donne vittoria di Silvia Scipioni (Cicli Taddei) davanti a Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike) e Benedetta Toschi (team Bombardier). Ottava Laura Papi del Cavallino. Nel corto 25 km: 1° Alessandro Ceccolini (Casentino asd), 2° Stefano Panti (Siena bike), 3° Fabio Cerofolini Avis Pratovecchio). Donne: 1° Benedetta Donati (Biking team), 2° Camilla Mattolini (zerozero Iki), 3° Raffaella Scoscini (Biking team). Allievi 19 km: Federico Bagni, Alessandro Dioni, Niccolò Cortigiani. Esordienti: Gabriele Dodducci, Tommaso Coppingi, Marvin Cungi. Ad aprile ancora biciclette in centro ad Arezzo: il 24 l’Ardita, ciclostorica dell’Alpe di Poti, preceduta da vari eventi. Avanti con un altro spettacolo, le due ruote spingono nuovi flussi turistici.

