Arezzo, violentata sul posto di lavoro: 4 anni e 4 mesi a dipendente Asl, l'azienda responsabile civile

Il tribunale di Arezzo ha condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione il dipendente dell'Asl finito a processo per violenza sessuale su una tirocinante. I giudici hanno creduto alla versione della giovane donna, mentre l'imputato parlava di rapporto consensuale. I fatti in Valdichiana, nella sede territoriale della Asl dove un giorno di maggio del 2019 il quarantenne avrebbe abusato della 23enne in un bagno. Fu lei a denunciare l'episodio e scattarono le indagini. L'operatore, un tecnico, ha sempre respinto l'accusa e davanti al tribunale ha parlato di momento di debolezza ma in un contesto di reciproche effusioni e senza violenza. Sentiti numerosi testimoni. Vicenda controversa. Il pm Elisabetta Iannelli ha chiesto la condanna a sei anni e due mesi tenendo conto anche di episodi di molestie precedenti. La difesa con l'avvocato Luca Bufalini ha chiesto l'assoluzione dopo aver evidenziato nell'impalcatura accusatoria e nel racconto della parte offesa presunte incongruenze. La giovane era parte civile con l'avvocato Edi Cassioli. Dovrà essere risarcita, hanno stabilito i giudici, sia dal quarantenne (che è sospeso dal lavoro) che dalla Asl, ritenuta responsabile della condotta di un dipendente. Fissata una provvisionale di 15 mila euro, cui seguirà poi la trattazione in separata sede sul quantum complessivo. Tra novanta giorni le motivazioni. La sentenza, di quelle che si scontano in carcere, sarà sicuramente appellata.

