"Subbiano come Codogno", arriva la condanna del presidente della Lnd, Giancarlo Abete

Una riunione a quattro per stringersi la mano e condannare lo striscione apparso a Capolona prima del derby contro il Subbiano. Il sindaco di Capolona, Mario Francesconi, ieri sera ha incontrato il collega di Subbiano, Ilaria Mattesini e i due presidenti. Sergio Vanneschi per il Capolona e Alessandro Cini del Subbiano. Una stretta di mano a quattro, ma anche la volontà di organizzare iniziative “per reprimere sul nascere queste situazioni”, dice il sindaco di Subbiano. “Chi ha attaccato quello striscione - ribatte il primo cittadino di Capolona - non è di certo un tifoso. Non si può chiamare in questo modo. I tifosi veri non scriverebbero mai una frase del genere”. E arriva anche la società del Capolona che tramite una lettera si dissocia da quanto è successo: “disapproviamo nel modo più deciso questi atteggiamenti offensivi verso gli avversari, chiunque essi siano. Ovviamente faremo delle indagini interne per capire come sia potuto succedere e faremo in modo che non si ripetano nel modo più assoluto”. Ma che cosa rischia chi ha attaccato lo striscione? Sicuramente il daspo e non solo. I carabinieri di Subbiano che domenica hanno fatto togliere subito lo striscione stanno indagando. Sembra - ma non c’è niente di dimostrato - che il soggetto o i soggetti siano entrati in campo ad attaccare la scritta, perché si trovava all’interno del terreno di gioco. La società del Capolona forse sarà multata, anche se la partita non era ancora iniziata e l’arbitro non era in campo. Il giudice sportivo si attiene infatti al referto. Intanto arriva la condanna del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete che dal sito ufficiale dichiara: “Impossibile trovare un senso per un atto così vergognoso. Il calcio di base non è questo e autori di simili gesti non devono trovare posto sui nostri campi. Il mondo dei dilettanti è animato da valori positivi e la rivalità tra i territori non può mai trascendere in azioni di tale gravità. Bene hanno fatto la società e la comunità locale a prendere le distanze con grande fermezza. La Lega Nazionale Dilettanti farà altrettanto, agendo inoltre nelle sedi opportune, affinché i responsabili vengano individuati e raggiunti da adeguati provvedimenti".

“Un gesto ignobile - ha aggiunto il presidente del Comitato Regionale Toscana Paolo Mangini - che non deve assolutamente offuscare il lavoro e l’impegno quotidiano che le società portano avanti a favore delle comunità locali, in particolare per quelle giovanili, svolgendo un importante ruolo nel processo di crescita e formazione insieme alle altre agenzie educative, quali la famiglia e la scuola”. E anche dalle società calcistiche arrivano messaggi di solidarietà alle due comunità e non solo. “Ogni settimana - scrive il Rassina - assistiamo a partite dì calcio, derby, partite più accese, altre caratterizzate da episodi che si svolgono in campo che non sono preventivamente prevedibili, ma non si può assolutamente permettere di esporre in uno stadio uno striscione del genere prima dì una partita così delicata. Siamo d’accordo con il sindaco Mario Francesconi dì verificare immediatamente le responsabilità ed i responsabili. La nostra solidarietà va a tutti i cittadini delle due comunità e a quelli della cittadina lombarda dì Codogno che due anni fa è stata colpita in maniera drammatica dal Covid. Rivalità sportiva si, sfottò anche, ma odio assolutamente no”. “Non ci sono parole che possano descrivere appieno la gravità di tale episodio - scrivono i dirigenti della Sansovino - Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla società del MM Subbiano, a tutti i cittadini di Subbiano e a quelli di Capolona che loro malgrado si vedono costretti a subire tale delirio. La rivalità sportiva non può diventare odio”.

