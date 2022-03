Arezzo, Patrizio Bertelli patron di Prada compra lo storico ristorante dei vip la Buca di San Francesco

Luca Serafini 29 marzo 2022 a

Patrizio Bertelli ha comprato la Buca di San Francesco, lo storico ristorante del centro di Arezzo, il locale dei re e dei vip, tempio della cucina toscana proprio a fianco della Basilica che racchiude il ciclo di affreschi di Piero della Francesca.

Rilancio

Chiusa ormai dai tempi del lockdown, la Buca passa di mano. E che mano. L’affare è stato definito nei dettagli in questi giorni e l’acquisizione del locale al civico 1 di via San Francesco è stata compiuta dalla Peschiera Immobiliare, società personale dell’imprenditore Patrizio Bertelli, che è amministratore delegato del gruppo Prada, gigante della moda. Imminente il piano di rilancio. Il closing sarebbe avvenuto per una cifra intorno al mezzo milione. Intenzione di Bertelli, ora, è procedere in tempi rapidi alla ristrutturazione e al riposizionamento del ristorante, con una formula elegante e di alto livello, sulla scia della gloriosa storia del locale, incastonato nel cuore di Arezzo. A due passi dal Caffè dei Costanti, che ha fatto da sfondo al film degli oscar La vita è bella di Roberto Benigni, chiuso da novembre 2021, con Banca Intesa proprietaria che cerca un nuovo gestore.

Nomi illustri

Il portoncino della Buca ha visto transitare gente come Charlie Chaplin e Benigni, Salvador Dalì, il Presidente Usa Harry Truman, il Re Gustavo VI di Svezia e la Regina, Raymond Peynet, Celentano, Sting, Laura Pausini, Carolina di Monaco, Jeanne Moreau, Giorgio Gaber, Margherita Hack e moltissimi altri. C’era un tempo in cui per chi arrivava ad Arezzo, sedersi al tavolo della Buca era automatico, tappa obbligata e gustosa. Il luogo trasuda storia e storie. L’interno ha un fascino irresistibile.

Mario De Filippis

Il nome del locale è legato alla figura di Mario De Filippis, illuminato proprietario scomparso nel 2018. Seppe dare alla Buca una caratterizzazione precisa fondendo i sapori toscani alla cultura. Un posto magico, un’altra dimensione raggiungibile scendendo pochi gradini, a breve distanza da uno dei massimi capolavori artistici dell’umanità, la Leggenda della vera croce. De Filippis era venuto ad Arezzo dalla Calabria e si innamorò di Giulia, figlia di Giuseppe Porcellotti, “Beppino della Buca”, proprietario del ristorante nato nel 1929. Mario De Filippis ha poi vissuto in simbiosi con il locale e insieme alla moglie ne ha preso le redini, poi passate ai figli Davide e Barbara. Punti di forza, la pasta fatta in casa alla “Saporita”, con le carni del territorio, i vini scelti, i dolci. Massima cura dei dettagli. Di De Filippis si ricorda la sconfinata passione per gli “Ex libris”, piccoli oggetti d'arte con disegni e motti, realizzati su commissione o raccolti da tutto il mondo, complice la Fiera antiquaria, scambiati o ricevuti in dono. Ne ha collezionati migliaia e migliaia. La straordinaria collezione è entrata nel libro dei Guinness.

Ripartenza

Dopo lo stop legato anche alle sventure della pandemia, ecco la svolta. Patrizio Bertelli con questa operazione conferma il suo intimo legame con Arezzo e il territorio. Una scelta meditata e riflettuta, un’operazione immobiliare condotta con il cuore e con lucidità, avvalendosi della consulenza dell’avvocato Giovanni Gatteschi. Ora l’iniziativa si trasferisce sul binario imprenditoriale del rilancio nel complicato mondo della ristorazione. La tradizione e il carisma del luogo sono di per sé garanzie di successo, da unire ad una formula enogastronomica tra passato e futuro che l’ad del gruppo Prada Bertelli, 76 anni il prossimo 6 aprile, ha di sicuro in mente.

