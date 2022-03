Per l'Arezzo c'è subito il Tiferno: dopo il pari nel derby servono i tre punti

Nicola Brandini 29 marzo 2022 a

Per l’Arezzo non c’è tempo di riprendere fiato. Domani al Comunale arriva il Tiferno Lerchi per il turno infrasettimanale in programma alle 18,30. Dopo l’allenamento di scarico di domenica mattina, Mariotti ha riunito i suoi anche nel pomeriggio di ieri: lavoro principalmente tecnico per Cutolo e compagni, con alcune prove tattiche in vista della partita di mercoledì. In chiusura di allenamento una partitella a tema su campo ridotto: hanno lavorato a pieno regime con il gruppo sia Colombo che Marchi, mentre Lazzarini, Magliocca e Giofrè hanno proseguito con un lavoro differenziato.

Oggi è già tempo di rifinitura, con la seduta di allenamento a porte chiuse fissata per le 18. Intanto dalla giornata ieri, fino alle 19 di oggi, è aperta la prevendita online dei biglietti. Come al solito i biglietti potranno essere acquistati anche presso l’Amaranto Store, Tabaccheria del Bagnoro, Vieri Dischi e Tabaccheria Francini. Una partita, quella di domani contro il Tiferno, che l’Arezzo non può permettersi di sbagliare.

La squadra umbra allenata da Gualtiero Machi è reduce da una sconfitta casalinga contro il Follonica Gavorrano e attualmente si trova in settima posizione a sei punti dagli amaranto, e a tre dall’ultimo posto playoff. È probabile che Mariotti cambi qualcosa rispetto al derby, ma difficilmente ci saranno stravolgimenti di formazione. Di sicuro al centro della difesa non ci sarà Giacomo Biondi, che dovrà scontare una giornata di squalifica a causa dell’espulsione rimediata nel derby con la Sangiovannese.

Al suo posto, a meno di clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Mariotti dovrebbe schierare Van Der Velden, autore del gol che è valso il pareggio sabato scorso. E nel weekend appena passato sono scese in campo anche le formazioni giovanili amaranto. La Juniores Nazionale ha vinto 2-3 (reti di Pincini, Castaldo e Manchia) in rimonta sul campo della Recanatese, collezionando così l’ottava vittoria esterna consecutiva e allungando di nove punti il distacco dal Tolentino secondo in classifica.

Vittoria anche per gli Under 17 che dilagano a Levane rifilandone 7 all’Atletico. Partita mai in discussione e tre punti per i baby amaranto che sono ad un passo dalla vittoria del campionato: manca solo un punto infatti per raggiungere la matematica certezza del primo posto. Termina 4-0 la partita tra Arezzo e Bibbiena Under 15: i ragazzi di mister Avantario liquidano la pratica segnano due reti per tempo e si mantengono primi nel girone con sei punti di vantaggio sulla Pianese. Gli Under 14 riescono ad acciuffare un pareggio 2-2 soltanto nei minuti finali (nonostante i cinque pali colpiti) contro il Mazzola Valdarbia. Per la categoria Esordienti, invece, perdono gli Under 13 sul campo del Capolona Quarata (3-2) e vincono 4-0 gli Under 12, in casa, contro il Levane

