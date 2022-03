Arezzo, ristorante griffato Bertelli: sindaco soddisfatto. L'ex gestore: "Soluzione migliore". Nodo tavolini

Luca Serafini 30 marzo 2022 a

La Buca di Patrizio. Grandi attese e riflettori puntati su piazza San Francesco, dopo l’acquisto dello storico ristorante da parte del patron di Prada. Potrebbe aprire i battenti entro l’anno il nuovo locale griffato Bertelli. Chiuso dai tempi del lockdown, il ristorante è ora al centro di un progetto al quale l’imprenditore sta lavorando nel riserbo che gli è tipico. L’antico edificio è stato rilevato da Patrizio Bertelli dalla famiglia Cardelli, di origini nobiliari, trasferitasi da Arezzo a Roma.

Il locale era condotto dalla famiglia De Filippis, in affitto. In questi giorni Davide, figlio del compianto ristoratore Mario, ha liberato l’interno con un inevitabile pizzico di commozione e nostalgia. “Non eravamo più nelle condizioni di proseguire l’attività”, dice Davide, 53 anni, nipote del mitico Beppino Porcellotti, colui che nel 1929 avviò il ristorante poi divenuto tempio della cucina toscana e tappa obbligata per vip, politici, regnanti. “Dopo la morte del babbo, nel 2018, ho cercato in tutte le maniere di stringere i denti” prosegue Davide De Filippis “poi ci si è messa la pandemia e non abbiamo riaperto più. Quella che ci è arrivata, con la buonuscita che abbiamo accettato, è la migliore soluzione”.

Una svolta che chiude col passato ma che apre ad un futuro di successo per il calibro dell’investitore: capace e legato alla sua città. Bertelli, a fronte di un’operazione che si aggira sul mezzo milione, non ha rilevato la licenza dei De Filippis ma ripartirà con una sua. Le voci sulle caratteristiche del nuovo locale, del nome, dello chef, sono tante e probabilmente solo supposizioni. Si parla anche di un possibile cambio di insegna. “Da parte nostra abbiamo smontato e tolto tutto, dalla cucina alle foto appese alle pareti”, aggiunge Davide De Filippis.

Documenti che ritraggono Chaplin, Truman, Carolina di Monaco, Re Gustavo e tanti altri, seduti ai tavoli della Buca. “Sono contento che un locale che ha fatto la storia di questa città possa avere dopo due anni di chiusura una seconda vita”, dice il sindaco Ghinelli. “Tutti conoscono la Buca di San Francesco, un ristorante molto tradizionale apprezzato dagli aretini e dagli illustri personaggi che si sono seduti ai tavoli di Mario De Filippis, oste accogliente e, seppur non aretino di nascita, fine conoscitore non soltanto della nostra tradizione culinaria, ma anche della nostra cultura”.

Ghinelli aggiunge: “Sono convinto che Patrizio Bertelli valorizzerà al massimo questa tradizione, regalando ad Arezzo un altro luogo, già di per sé ricco di storia, caratteristico e attrattivo”. L’assessore alle attività produttive Simone Chierici: “un locale storico che riapre è un valore aggiunto, chi lo riaprirà è una garanzia”. Il ristorante può ospitare una settantina di persone. L’handicap sono gli esterni: possibile ricavare solo micro spazi per i tavolini. Con la Soprintendenza rigida, data la vicinanza con la Basilica che racchiude gli affreschi di Piero della Francesca.

