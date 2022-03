Arezzo, svolta per i giardini Porcinai: non ci sarà il taglio netto dei lecci

Alessandro Bindi 31 marzo 2022 a

Svolta giardini Porcinai. Un primo passo verso la riqualificazione. Attesa per sapere chi ridisegnerà la centralissima area verde. Una quarantina i tecnici che hanno risposto al bando di progettazione. Virata quindi rispetto al precedente progetto annunciato dalla prima giunta Ghinelli. Il Comune intende restituire un nuovo look ai giardini del Porcinai entro dicembre 2023 ma senza stravolgere l'impianto arboreo.

Non ci sarà quindi nessun taglio netto dei lecci. L'iter per l'affidamento al tecnico che inizierà a progettare i lavori per un milione di euro è nella fase conclusiva. Il nuovo progetto dovrà tenere in considerazione la tutela di quello che già c'è e le esigenze di chi frequenta l'area in modo da strapparla dal degrado e dal bivacco. Per questo l'assessore Alessandro Casi si è confrontato con i dirigenti del quartiere di Porta Santo Spirito e tramite Confesercenti, nei mesi scorsi, ha incontrato alcuni commercianti della zona in modo da tenere in considerazione le necessità di chi frequenta la centralissima area.

“Si è chiusa” spiega l'assessore Alessandro Casi “la gara per l'affidamento al tecnico che inizierà la progettazione. Sono al vaglio le varie offerte e i curriculum. È il primo passo concreto verso l'iter di avvio dell'opera da un milione di euro con la quale l'amministrazione comunale intende riqualificare le aree verdi, i vialetti e le due fontane che necessitano del ripristino strutturale, impiantistico ed illuminotecnico”.

C'è attesa di capire come i giardini del Porcinai saranno restituiti agli aretini che aspettano di veder tornare a zampillare le fontane della chimera simbolo della città. “Di sicuro” annuncia Casi “il progetto intende tutelare e preservare la storicità dei giardini. Il progetto dovrà prevedere una nuova e moderna illuminazione, un moderno impianto di videosorveglianza ma intendiamo mantenere l'originalità del progetto così come fu pensato. È per me fondamentale. Si tratta di riqualificare un giardino storico, quello del Porcinai, che va necessariamente tutelato e preservato.

Faremo quindi una manutenzione straordinaria ma non intendo stravolgere niente. Il progetto sarà arricchito dal contributo partecipativo che ho avviato nei mesi scorsi incontrando i commercianti e il quartiere di Porta Santo Spirito. Ho preso nota delle necessità di chi vive e frequenta la zona, in modo da poter riportare al tecnico, che sarà incaricato della progettazione, le varie idee emerse che saranno prese in considerazione. Anche il cantiere dovrà tener conto delle necessità di chi alza la saracinesca quotidianamente limitando i disagi sia ai commercianti e pubblici esercizi oltre alle attività di aggregazione programmate dai quartieri durante i periodi del pregiostra”.

Per Casi “è importante che i giardini del Porcinai del nuovo millennio siano integrati con il centro storico. I tratti finali di Corso Italia, compreso tra i Bastioni, e quello di via Madonna del Prato dovranno proseguire proprio all'interno dei giardini in modo che siano anche visivamente uniti al passeggio pedonale. Non ci sarà quindi una separazione netta della strada asfaltata di via Spinello e via Niccolò Aretino ma bensì attraversamenti pedonali realizzati con lo stesso materiale che possa unire il centro storico ai giardini anche visivamente”.

Presto quindi la palla passerà al tecnico, che sarà selezionato tra una quarantina. Tanti infatti i partecipanti al bando. “C'è stato un forte interesse da parte di professionisti” ha concluso Casi. Amplia quindi la scelta per affidare i lavori a chi avrà la responsabilità di ridisegnare i nuovi giardini. Parola d'ordine del progetto per Casi sarà quindi: “Spazi condivisi e convivialità”.

I giardini del Porcinai devono tornare ad essere frequentati e attrattivi per gli aretini per evitare di vederli sprofondare nel degrado.



