Striscione choc, Capolona e Subbiano accettano l'invito di Codogno: "Giochiamo insieme"

Hanno subito accolto l’invito del sindaco di Codogno, Francesco Passerini, a giocare quella che il primo cittadino ha definito la “partita dell’amicizia” dopo lo striscione apparso domenica scorsa a Capolona, prima del derby, nel quale c’era scritto: “Abbiamo un sogno. Subbiano come Codogno”. Hanno detto sì alla partita le due società sportive, Capolona e Subbiano e le due amministrazioni capitanate dai rispettivi sindaci Mario Francesconi per Capolona e Ilaria Mattesini per Subbiano. Ed è proprio il primo cittadino di Capolona a commentare l’intervista che il sindaco Passerini ha rilasciato mercoledì al Corriere di Arezzo. Già ieri mattina Passerini ha ricevuto nel suo ufficio la missiva del comune di Capolona con la quale si porgevano le scuse a Codogno. “Ho subito chiamato il sindaco - dice Francesconi - e l’ho ringraziato per il suo invito. Sono davvero colpito dalle sue parole e ci stiamo organizzando con le nostre squadre per andare a Codogno”. La macchina organizzativa si è messa in moto, tanto che a giorni ci sarà una data: “Abbiamo intenzione di fare tutto nel giro di poco tempo così possiamo giocare questa partita. Sarà una bellissima giornata per tutti”, conclude il sindaco Francesconi. Anche il collega di Subbiano, Ilaria Mattesini sottolinea: “La resilienza e la forza dimostrate dalla comunità di Codogno sono un esempio per tutti noi e l’invito del sindaco Francesco Passerini ne è la dimostrazione. Lo ringrazio per questo incontro e spero che questa occasione di scambio sportivo e di amicizia possa avversarsi presto”. “Accogliamo con entusiamo l’invito del sindaco di Codogno - ribattono dalla società del Capolona Quarata - a partecipare alla partita dell’amicizia, per confermare e dimostrare una volta di più che lo sport non è fatto solo di striscioni offensivi e che dietro ci sono persone che si attivano tutti i giorni per far sì che migliaia di ragazzi possano praticare il calcio socializzando con i coetanei e crescere in maniera sana.

Siamo affranti per quello che è successo domenica e ce ne scusiamo in primis con i cittadini di Codogno. Comunque un ringraziamento particolare al sindaco Passerini e a tutti gli abitanti di Codogno per questa nobile iniziativa.

Contatteremo anche noi il sindaco nei prossimi giorni per prendere accordi circa lo svolgimento dell’iniziativa”. E non poteva mancare il presidente del Subbiano, Alessandro Cini, anche lui, insieme alla squadra pronto per partire per Codogno: “Un gesto nobile e importante del sindaco Passerini che ringrazio con tutto il cuore. Ben lieti di venire a Codogno”. Mentre i carabinieri sono sulle tracce del o dei responsabili dello striscione. Intanto oggi sarà il bollettino del giudice sportivo, forse, ad emettere la prima sentenza. Lo striscione è però stato affisso quando ancora la partita non era iniziata e dunque in campo non c’era ancora l’arbitro addetto a refertare e a consegnare nelle mani della Figc. Staremo a vedere.

