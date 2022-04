Arezzo, asportano rene sano alla paziente: due medici indagati e richiesta danni alla Asl

Luca Serafini 02 aprile 2022 a

Il risultato dell’esame istologico non ammette dubbi: il rene destro asportato alla signora era sano. Nessun tumore. Eppure alla donna, 47 anni, era stata diagnosticata una neoplasia maligna renale con l’invito a sottoporsi celermente all’intervento chirurgico. Per lei era cominciato tutto da una caduta dalla bicicletta: a causa del forte dolore addominale si era recata al pronto soccorso dove venne sottoposta agli accertamenti.

Dalla tac arrivò l’individuazione del problema: “sospetta lesione ad alto grado di malignità”. Così, benché le sue condizioni pare fossero migliorate nei giorni successivi, ci fu la trafila della pre-ospedalizzazione, quindi il ricovero, poi la sala operatoria. Era l’agosto di quattro anni fa quando la paziente venne ricoverata al San Donato e andò sotto i ferri. Le asportarono l’organo: un intervento invasivo e sostenuto con l’immaginabile stato d’animo di chi sa di dover rimuovere una parte di sé se vuol scacciare il male che altrimenti minaccia l’organismo. Ma l’esame istologico eseguito sul rene asportato, evidenziò successivamente ben altro rispetto a quanto diagnosticato: rene sano, nessun carcinoma ad aggredirlo. I colpi di bisturi, insomma, erano stati per di più. Molto scossa e provata da quanto accaduto, la donna presentò querela ritenendo di aver subito un grave danno alla sua persona.

E dalla denuncia sono nati due procedimenti: uno penale e uno civile. Ieri davanti al giudice dell’udienza preliminare, Giulia Soldini, il caso è stato affrontato perché, al termine delle indagini, va presa una decisione netta. E cioè: archiviare tutto, come ha chiesto il pm Elisabetta Iannelli, oppure accogliere l’istanza dei legali della donna che si oppongono fermamente ad un nulla di fatto e chiedono il processo? Il gup si è riservato la decisione dopo aver ascoltato tutti e acquisito il fascicolo.

Sono due i medici indagati: gli urologi che seguirono e operarono la paziente. Ai dottori - iscritti nel fascicolo per ipotesi di reato le lesioni colpose - in origine era contestata una condotta caratterizzata da negligenza per non aver disposto ulteriori accertamenti clinici prima di procedere ad un intervento del genere. Biopsia o esame endoscopico / citologico. Ma la perizia affidata dal magistrato ad un consulente, pur confermando il dato oggettivo dell’asportazione di un organo sano, afferma che anche se fossero stati eseguiti gli ulteriori accertamenti, non ci sarebbe stata una risposta univoca e certa sulle caratteristiche del rene.

Come dire: non c’è certezza che i medici avrebbero ottenuto elementi tali per arrivare ad una diagnosi di malignità o non malignità per non asportare l’organo a scopo terapeutico, come invece avvenne. Pertanto, secondo la procura, è inutile mandarli a processo quando non potrebbero mai essere condannati.

Ma l’avvocato Carlo Scartoni, che assiste la donna, porta argomentazioni diverse. Ha sottolineato che fu eseguita una consulenza tecnica d’ufficio, disposta dal giudice civile, con ben sei specialisti, che ha concluso che in quel quadro neoplastico inesistente e in un contesto di non urgenza, gli esami endoscopici avrebbero certamente scongiurato il danno.

E anche l’oncologo incaricato in sede penale ha parlato di violazione delle linee guida con l’omissione di esami che andavano fatti. Infine, all’osservazione che tuttavia un qualche problema di ristagno il rene lo aveva, l’avvocato Scartoni obietta che l’intervento sarebbe stato conservativo e non certo di asportazione dell’organo. La donna rimasta con un solo rene e con problemi anche per il lavoro, chiede giustizia.

Quanto alla causa civile, il 14 giugno udienza con il quarto giudice chiamato ad occuparsi del controverso caso.

