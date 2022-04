Arezzo, Menchetti anche a Milano con pizza, focacce, dolci. L'organico sale a 420 addetti. Parco Giotto nel 2023

Luca Serafini 02 aprile 2022 a

a

a

Covid e tensioni internazionali non piegano la voglia di pane e di pizza. Per conferma chiedere a Menchetti, l’azienda aretina tra le migliori espressioni nazionali del settore con sede a Cesa e articolazioni sempre più diffuse nel Centro Italia. Ma sguardo rivolto pure al nord. “A Milano sta per partire la nostra collaborazione con Carrefour” anticipa Corrado, che insieme al fratello Marco e ai genitori Santino e Santina guida il colosso del food.

“Davanti al Politecnico, in luogo strategico, cureremo il corner del supermercato con pizza, focacce, dolci e pane fresco che già portiamo su da Cesa due volte la settimana. Un test importante che ci fa misurare con la celebre Alice Pizza, a breve distanza”. Come esce Menchetti dal biennio Covid (marzo 2020-marzo 2022)? Idee, progetti, organico rafforzato.

“Nel reparto forno abbiamo inserito 15 persone in più per far fronte alla forte richiesta dei prodotti surgelati che è schizzata in alto. Distribuiamo le nostre pizze in Italia e in Europa. Il mercato ne richiede sempre più”. Come va il pane, il core business? “Produzione e commercio restano sui consueti livelli. Certo, come tutti abbiamo dovuto adeguare il prezzo con un 10% in più, inferiore rispetto ai costi che dobbiamo sostenere, lievitati per le farine, arrivate a 62/64 euro il quintale, per energia e metano”.

Menchetti viaggia su quattro gambe operative: accanto a pane, dolci e retail (la catena di locali diretti e in franchising) ci sono appunto i surgelati. “La ricetta che per noi è vincente - come prima e più di prima - è la qualità. Il segmento intermedio non funziona, o ti posizioni in alto o vai su prezzi discount”. Locali sempre affollati, aperture dei nuovi negozi precedute da grandi attese, fiumi di gente e poi l’affezione la fidelizzazione nel tempo. “Ormai dal 2007 assistiamo a questo fenomeno e allo sviluppo della produzione” osserva Corrado Menchetti “qualcosa vorrà pur dire: sì, il brand incide ma se il pane, il servizio, i dolci, la pizza non sono buoni, la gente non ti premia”. Menchetti a maggio sarà a CIBUS (Parma) con uno stand di oltre 70 mq.

Su Milano i nuovi addetti, alcune unità, saranno selezionati nel posto. L’organico globale dell’azienda è arrivato a 420 lavoratori. Le difficoltà per reperire personale disponibile ci sono, soprattutto tra gli italiani. La percentuale nel forno è: metà italiani e metà stranieri. “Oltre ai nuovi innesti è previsto un turn over per le persone che vanno a riposo con appositi corsi di formazione”. I locali vanno bene. La bella stagione aiuterà. Lo scorso anno ci fu il 30% in più del pre Covid. Ma slitta l’apertura dell’innovativo locale al Parco Giotto di Arezzo, insieme alla cooperativa Koinè.

Motivo? “Questioni burocratiche per la modifica degli spazi della struttura esistente, che è concepita per un normale ristorante - bar” spiega Menchetti. “A noi occorre una sistemazione diversa per sfruttare gli spazi, in estate e in inverno, per sedersi ai tavolini, per il drink”. Ci vuole tempo. Se ne parla l’anno prossimo. Intanto il Comune porta avanti la sistemazione dell’area verde con camminamenti e illuminazione. A proposito di città, da Corrado Menchetti arrivano i complimenti e gli auguri a Patrizio Bertelli, mister Prada, che ha rilevato il ristorante La Buca di San Francesco. “Farà di sicuro un grande lavoro” dice Menchetti. “L’auspicio è che rianimi anche il vicino Caffè dei Costanti. Solo uno come lui può dare futuro a quel locale storico”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.