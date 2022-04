L'Arezzo in serie positiva da nove turni in casa della capolista San Donato: motivazioni alte e rimpianti

Nicola Brandini 03 aprile 2022 a

a

a

L’Arezzo è di scena oggi pomeriggio - fischio d’inizio alle 15 - sul campo della capolista San Donato Tavarnelle. E’ una partita importante per entrambe le squadre, come ha sottolineato anche Mariotti alla vigilia. Seppure gli obiettivi siano leggermente diversi: l’Arezzo in serie utile da nove partite consecutive è a caccia dei tre punti per raggiungere il migliore posto play off possibile; il San Donato, reduce dalla sconfitta di Cascina, vuole vincere per mantenere le distanze con il Poggibonsi che la insidia in seconda posizione.

Alla vigilia Mariotti ha fatto la conta degli infortunati, e gli unici indisponibili restano ancora Giofrè e Magliocca (per il loro recupero, ha detto il mister, serviranno ancora 10-15 giorni). Chi invece ha recuperato è Lazzarini, che si è allenato con la squadra negli ultimi due giorni e oggi sarà a disposizione.

A San Donato, però, l’Arezzo non può permettersi di giocare contro la capolista come ha fatto nel secondo tempo con il Tiferno. “Il secondo tempo di mercoledì scorso non mi è piaciuto” ha puntualizzato Mariotti, “perché le partite vanno chiuse prima. Ma vedo anche il bicchiere mezzo pieno: abbiamo fatto grandi partite contro Montespaccato e Follonica Gavorrano e abbiamo pareggiato, mentre con il Tiferno è stata una partita meno bella ma abbiamo preso i tre punti”.

Lati positivi e lati negativi, ma anche un pizzico di fortuna. “All’andata a loro girò tutto bene” ha sottolineato il mister, “stavamo 2-0 dopo mezz’ora, poi l’espulsione e il gol macchiato da un fallo di mano netto, il pareggio all’ultimo minuto. Ma al di là di questo il San Donato è una squadra che ha un’anima, un gioco ed è molto aggressiva. Noi vogliamo rispondergli con lo stesso tipo di partita, sarà difficile per entrambe”. E’ normale che Mariotti non si dimentichi della partita dell’andata, giocata il 21 novembre scorso al Comunale e dopo la quale Mariotti stesso venne esonerato.

Adesso, però, da due mesi esatti è tornato in panchina e da quel momento non ha più perso una partita. “Penso a come potremmo approcciare la partita, ma anche alle condizioni del campo” ha detto Mariotti, “vista la pioggia delle ultime ore potrebbe essere un campo molto pesante, ma ho visto i ragazzi carichi di giocare e questo è l’aspetto più importante perché le partite le vinci anche con la voglia di arrivare sulla palla un secondo prima dell’avversario. Ho chiesto questo ai ragazzi”.

Una partita, quella di oggi, che ha un sapore amaro, perché la verità è che al posto del San Donato avrebbe dovuto esserci l’Arezzo. “Hanno avuto la possibilità di lavorare sereni” ha spiegato il mister, “con tutte le componenti sempre a loro favore e senza pressione, ma adesso che è il momento di raccogliere è un altro sport, tutto diventa più pesante”.

