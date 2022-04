Arezzo, centralina di ricarica per e-bike e kit per riparazione bici sul Monte Lignano

Luca Serafini 03 aprile 2022 a

Una centralina di ricarica per le e-bike sul monte Lignano. Viene inaugurata domenica prossima al Parco di Rigutinelli e la colonnetta è spuntata grazie ad Aisa-Zero Spreco NRG, al Comune di Arezzo e al gruppo Monte Lignano Bikers. Chi avrebbe mai pensato che sulla montagna aretina un giorno sarebbe stata attivata una stazione di servizio per biciclette a pedalata assistita? Tutto vero. E oltre alla colonnetta di “rifornimento” elettrico, a fianco ci sarà tutto l’occorrente per la riparazione dei guasti che possono capitare ai ciclisti di ogni tipo che arrivano sul Lignano. Dagli attrezzi al kit foratura, alla pompa per il gonfiaggio, non mancherà proprio nulla.

Del resto, il Monte Lignano con i suoi cinquanta chilometri di sentieri per mountain bike ed e-bike è divenuto di fatto un parco ciclistico che richiama sempre più appassionati delle ruote grasse che praticano l’enduro, il ciclocross o amano semplicemente le uscite immersi nella natura, con single track e passaggi divertenti. La stazione di ricarica prevede 8 punti di attacco e consente così il servizio in contemporanea a più biker.

Preziosa, poi, la stazione per riparazioni. Se la rinascita del Lignano è avvenuta, con sciamare di ciclisti ma anche di escursionisti a piedi, su fino alla croce o a scoprire i tortuosi itinerari sui fianchi del rilievo, lo si deve a Luca Malentacchi. Ha dato l’esempio, è il trascinatore, ha contagiato tanti verso il gusto dell’outdoor ai diversi livelli e alla riscoperta del Lignano. L’assessore allo sport, Federico Scapecchi, e l’assessore ai lavori, Alessandro Casi, sostengono le iniziative. Nella “squadra” dei lignanini ci sono poi il Ristorante Il Toscano di Rigutinelli, Pizza Alò e Cantina Tenuta di Frassineto che domenica organizzeranno un rinfresco per i partecipanti alla giornata.

Alle 12, dopo un giro libero sui sentieri (9.30) aperto a chiunque lo voglia, inaugurazione della centralina: stand espositivi degli operatori aretini del settore con novità e bike test gratuiti. Un momento di incontro tra associazioni e aziende che si occupano di turismo ciclistico. Lignano ora è E-Lignano, un bici parco sempre più attrezzato.

