L'Arezzo si ferma in casa della capolista: vince 4 a 2 il San Donato. Domenica c'è il Poggibonsi

L'Arezzo esce sconfitto dal campo della capolista Tavarnelle San Donato. Risultato finale: 4 a 2. Per gli amaranto la sconfitta interrompe il ciclo di nove risultati utili positivi, per i gialloblu i tre punti sono preziosi e consentono alla squadra di mantenersi a più due dal Poggibonsi prossimo avversario del Cavallino.

TABELLINO

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): 22 Cardelli; 2 Ciurli (46' st 13 Carcani), 27 Brenna, 6 Pisaneschi, 11 Montini; 14 Regoli, 5 Buzzegoli, 20 Guidi (43' st 15 Borghi); 23 Zini An. (25' st Pino), 24 Noccioli (39' st 3 Alessio), 10 Russo (10' st 19 Poli).

A disposizione: 1 Balli, 4 Zini Al., 16 Tognetti, 26 Fradella.

Allenatore: Paolo Indiani.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 8 Lazzarini, 2 Biondi (36' st 11 Doratiotto), 4 Van Der Velden, 21 Ruggeri (29' st 23 Campaner); 26 Marchi (25' st 10 Cutolo), 95 Pizzutelli (25' st 5 Benedetti), 6 Pisanu; 20 Mancino (45' pt 31 Marras D.); 18 Calderini, 90 Persano.

A disposizione: 22 Balucani, 3 Mastino, 16 Sicurella, 77 Frosali.

Allenatore: Marco Mariotti.

ARBITRO: Davide Gandino di Alessandria (Matteo Cardona di Catania - Federico Mezzalira di Varese).

RETI: pt 5' Calderini, 9' Noccioli; st 3' Zini, 11' Persano, 23' Noccioli, 33' Buzzegoli rig.

Note - Spettatori: 500 circa. Recupero: 3' + 4'. Angoli: 2-2. Ammoniti: pt 21' Guidi; pt 8' Calderini, 19' Biondi, 33' Benedetti, 40' Regoli.

CRONACA

La prima delle sei reti è dell'Arezzo e arriva al quinto minuto ad opera di Calderini, lanciato in profondità da Persano. Cardelli viene battuto con un pallonetto in uscita. Il vantaggio amaranto dura poco: al 9° Colombo deve capitolare davanti a Noccioli che sfrutta una palla non allontanata di testa da Ruggeri. L'Arezzo di mistero Mariotti ha un buon piglio e al 13° insiste avanti con Pizzutelli che conquista il secondo corner e gli amaranto chiedono il tocco di mano in area locale. Cross di Calderini, Lazzarini gira al volo ma Cardelli blocca. Al quarto d'ora lancio dalle retrovie per Mancino che appoggia al centro ma la difesa del San Donato sventa. Al 17° Russo grazia la difesa amaranto calciando a lato con la porta sguarnita: un errore in fase di impostazione per gli uomini di Mariotti favorisce il San Donato Tavarnelle che non ne approfitta. Al 21° ammonito Guidi, Al 27° contropiede del San Donato: Russo appoggia al centro, Ruggeri anticipa un avversario al limite dell'area piccola e Lazzarini spara lontano il pallone. Si arriva alla mezz'ora con i locali che si fanno più aggressivi ma l'Arezzo resta in partita anche se gli errori in fase di costruzione condizionano la manovra. Al 33° l'Arezzo si salva: traversa del San Donato Tavarnelle, Al 34° Marchi manda al tiro Calderini che segna, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Il primo tempo si chiude dopo tre minuti di recupero sull'1 a 1. Dopo il 45 costretto a uscire Mancino per infortunio (problema alla caviglia destra), entra Damiano Marras. Al 55° entra Poli per Russo.

Dopo il riposo arriva la fiammata della capolista che ribalta il risultato: Al 48° Andrea Zini su punizione firma il gol dell'ex. Punizione dalla destra, il portiere amaranto non esce e il traversone entra in porta. Ma al 56° l'Arezzo dimostra di non voler mollare: cross di Calderini, Cardelli smanaccia e Persano in acrobazia pareggia. 2 a 2. Il San Donato, pungolato dagli amaranto, riparte subito a testa bassa: al 57° miracolo di Colombo: su un tiro da distanza ravvicinata il numero uno amaranto si supera e prova a riscattarsi dell'incertezza precedente. Partita combattuta e al 62° ci prova l'Arezzo spinto dai cori degli oltre 130 tifosi presenti in tribuna. 64°: tiro dal limite, la palla sbatte sulla mano di Biondi e l'arbitro indica la punizione con cartellino giallo ai danni del difensore amaranto, oggi con i gradi di capitano. 65° Buzzegoli ci prova, Colombo blocca. L'Arezzo è vivo: al 66° Pizzutelli su punizione chiama Cardelli ad un intervento decisivo. Ma al 68° la gara volge sul versante gialloblù: Ruggeri perde palla, il San Donato sulla destra attacca con Zini che mette in mezzo dove Noccioli realizza la doppietta personale e porta avanti la sua squadra: 3 a 2.

Al 70° Mariotti inserisce Cutolo e Benedetti per Marchi e Pizzutelli e al 74° esce Ruggeri per Campaner. L'incontro prende la piega definitiva al 78° quando il San Donato beneficia di un calcio di rigore: Buzzegoli calcia da dentro l'area, il pallone viene respinto da Benedetti che per il direttore di gara ha toccato con il braccio. Proteste amaranto per la decisione. Al 79° Buzzegoli spiazza Colombo e mette in cassaforte il risultato. All'81° esce Biondi per Doratiotto mentre tra i padroni di casa all'84° esce Noccioli per far posto ad Alessio. Finisce 4 a 2 dopo quattro minuti di recupero, Forza dell'avversario e incertezze amaranto nonostante un approccio volitivo. Domenica prossima l'Arezzo ospita il Poggibonsi e sarà un'altra battaglia.

