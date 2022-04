Arezzo, ecco il mini cubo che produce energia elettrica e acqua potabile per dire addio alle bollette

Luca Serafini 06 aprile 2022 a

Addio bollette grazie al cubo magico. Il futuro è racchiuso in una “scatola” con lato di mezzo metro. Si chiama Off Grid Box mini e lo ha realizzato la Fds, la Fabbrica del sole. Serve per produrre energia elettrica ed acqua potabile scollegandosi dalle reti di distribuzione, gettando via le odiate cartelle di pagamento. Idea aretina e tecnologia pure. E’ l’evoluzione del fratello maggiore basato su un container cubico di due metri di lato. “Questo box è destinato alle famiglie ma in genere ad ogni cittadino, anche piccole imprese, chiunque intende sconnettersi dalla distribuzione e rendersi indipendente” dice Emiliano Cecchini, amministratore della Fabbrica del Sole, realtà attiva dal 1999 e sempre “avanti”. Cecchini prosegue: “Questo cubo non è ingombrante: collegato ad un pannello solare produce energia elettrica, per la precisione 1,2 Kw, quindi sufficiente per i bisogni base di una utenza familiare. Ma agisce anche sul fronte idrico. Attraverso un processo di ultrafiltrazione e sterilizzazione dell’acqua con i raggi ultravioletti, con qualsiasi tipo di acqua, fornisce 300 litri l’ora. E la qualità, sottoposta ad analisi e ovviamente suggellata da tutte le certificazioni, ha lasciato a bocca aperta gli specialisti dei laboratori”. Il modulo con lato di 50 centimetri è quello base e può essere esteso, quadruplicato, se si vogliono ottenere quantitativi maggiori di energia e acqua per un consumo più importante. “Questo Off Grid Box mini è di fatto la riproduzione in miniatura del prototipo da noi realizzato anni fa, quello di due metri, che abbiamo sperimentato in molti luoghi e applicato a svariate circostanze ambientali”. Un prodotto maneggevole e non ingombrante, il cubo, che può essere comodamente applicato se si dispone di uno spazio minimo sufficiente per posizionare il classico pannello solare. L’ideale sono le case in campagna ma anche in città, disponendo di una felice collocazione, si può fare. La Fabbrica del Sole, con sede al Tramarino, dà lavoro a sette persone e porta avanti progetti innovatovi specialmente in Africa. Ad Arezzo dal 1999 in poi Fds ha contribuito a creare una nuova mentalità legata ai concetti di: rispetto ambientale, sviluppo sostenibile, utilizzo e riutilizzo delle risorse, generazione di energie da fonti rinnovabili. Realizzati nel tempo ad Arezzo un impianto di compostaggio automatizzato e l’idrogenodotto a servizio dell’area produttiva di San Zeno per il quale è imminente un’operazione di rilancio. Sganciarsi dalle reti (off grid appunto) è la prospettiva. Tema del momento. Sul versante calore: in alternativa al metano ci sono i fornelli a idrogeno, Hydrocooker, sviluppati da Fds e in grado di converte acqua demineralizzata, ottenibile da acqua piovana, in idrogeno ed ossigeno grazie a corrente elettrica producibile da fonti rinnovabili. Idrogeno puro, stoccabile in maniera sicura in bombole apposite ed utilizzabile, ad esempio, per cucinare su un fornello con augello modificato. Per luce e acqua ecco il box. Il sogno di stracciare le bollette o quantomeno di abbattere i costi quando invece schizzano in alto, sembra realtà. La parola al mercato. Ma quanto costa il mini cubo “magico”? “Duemilacinquecento euro, con il 50 per cento detraibile”.

