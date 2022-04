Martina Rossi, giudice decide sugli altri due giovani di Arezzo: attività sociali per evitare processo per falso

Luca Serafini 07 aprile 2022 a

Sono accusati di aver detto il falso sulla morte di Martina Rossi, la ragazza precipitata dal balcone dell’hotel a Palma di Maiorca nel 2011, rischiano la condanna ma oggi chiedono di fermare il processo per dedicarsi, in cambio, ad opere di assistenza, accoglienza e aiuto.

E’ il giorno di Enrico D’Antonio e Federico Basetti. A Genova si celebra un’udienza particolare per i due giovani aretini, quella per valutare i presupposti della “messa alla prova” e concederla. Il giudice monocratico prenderà atto dell’intenzione dei due e della disponibilità delle associazioni di volontariato a dislocarli al fianco di situazioni di disagio. Poi deciderà.

Qualora venisse accordata la messa alla prova, deve essere fissata la durata di questo periodo di operoso ravvedimento e le ore da dedicare ai servizi sociali.

Enrico e Federico facevano parte della comitiva di quattro giovani aretini, di Castiglion Fibocchi, partiti per la vacanza alle Baleari durante la quale perse la vita Martina Rossi. Gli altri due giovani, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, sono stati condannati in via definitiva a tre anni di reclusione per il tentato stupro della ragazza genovese, ventenne. La studentessa, fissa la Cassazione, precipitò dal sesto piano, in slip, nel tentativo di sfuggire alla violenza sessuale.

Enrico e Federico, in quella maledetta alba del 3 agosto 2011 erano invece nella camera delle amiche di Martina. Che, proprio per non disturbare le coppie, decise di salire su nella stanza di Luca e Alessandro.

Fu nella fase delle indagini riaperte a Genova dalla procura dopo l’archiviazione del caso in Spagna, che D’Antonio e Basetti avrebbero reso al pubblico ministero delle risposte non autentiche con l’intento di agevolare i due amici intorno ai quali si stava stringendo l’inchiesta.

Il processo secondario sul caso Martina Rossi si è trascinato a lungo a Genova in attesa che venisse definito quello principale. Ora, anziché sviluppare il dibattimento, i due imputati hanno imboccato la strada della “map”, la messa alla prova, con richieste formulate dagli avvocati Alessandro Serafini e Massimo Scaioli.

All’udienza di oggi i due giovani non ci saranno. Presenti, come sempre, i genitori di Martina: Bruno Rossi e Franca Murialdo, che tenacemente in questi hanno si sono battuti per verità e giustizia fino alla condanna definitiva, sul filo della prescrizione, di Albertoni e Vanneschi. I quali si sono sempre proclamati innocenti, valutano il possibile ricorso alla corte europea, intanto attendono di espiare la pena: deve essere ancora fissata, che si sappia, l’udienza per acconsentire alla richiesta di lavori socialmente utili in alternativa al carcere. La messa alla prova è uno strumento diverso.

Una condotta riparatoria che può essere chiesta e ottenuta prima della sentenza. Si tratta di svolgere attività di volontariato verso persone che vivono nel disagio: un percorso operoso che va verificato continuamente e, se completato, porta ad estinguere il reato al centro del procedimento. I due giovani accusati di false dichiarazioni al pm vivono uno a Torino, Enrico, e uno ad Arezzo. In caso di condanna per le risposte evasive e fasulle al magistrato, rischierebbero in teoria fino a quattro anni di reclusione.

Sempre a corollario della tragica vicenda di Martina Rossi, il 20 aprile ad Arezzo sentenza per i sei portuali genovesi che furono trovati con un manganello e trincetti durante una protesta, a Castiglion Fibocchi, dopo l’assoluzione in appello di Albertoni e Vanneschi, sentenza poi ribaltata dall’appello bis con condanne confermate a ottobre 2021 in Cassazione.

