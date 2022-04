Arezzo, lettera di scuse ai genitori di Martina Rossi. Enrico e Federico: "Anche per noi questa tragedia è un macigno"

Luca Serafini 08 aprile 2022 a

“Vorremmo che sapeste che anche per noi questa tragedia è stata ed è un macigno del quale non ci libereremo mai, nonostante sia solo un sassolino rispetto a quello che grava sui vostri cuori”. E’ un passaggio della lettera di scuse inviata da Enrico D’Antonio e Federico Basetti ai genitori di Martina Rossi, la ragazza precipitata dal balcone dell’hotel di Palma di Maiorca il 3 agosto 2011, vicenda per la quale sono stati condannati in via definitiva a tre anni di reclusione Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. La ragazza, fissa la Cassazione, cadde dal sesto piano per sfuggire ad una violenza sessuale.

Enrico e Federico erano invece accusati di false dichiarazioni agli inquirenti e rischiavano fino a quattro anni. Hanno scelto la “messa alla prova” e ora pagheranno il depistaggio con 260 ore di volontariato, in 130 giorni, per una durata di 4 mesi e 10 giorni. D’Antonio svolgerà lavori di pubblica utilità con l’associazione “Centro come noi Sandro Pertini” di Torino, dove ora vive, Basetti alla Croce Rossa di Arezzo. Il giudice monocratico di Genova Stefano Lepri ieri ha accolto la richiesta a lui sottoposta dagli avvocati Alessandro Serafini e Massimo Scaioli, difensori degli imputati, che hanno prodotto carte, documenti e la missiva dei ragazzi indirizzata a Bruno Rossi e Franca Murialdo.

“Siamo ben consapevoli dell’impotenza di queste nostre parole e di tutte quelle che potremmo dire di fronte alla morte di una figlia che niente e nessuno potrà restituirvi”, si legge ancora in un altro passaggio della lettera: due pagine scritte a computer dai ragazzi dalle quali traspare un senso di rammarico e condivisione del dolore della famiglia, sebbene non vi siano ammissioni esplicite di colpa rispetto alle accuse che li vedevano a processo. Non entrano nel fatto di quell’alba maledetta né di quanto dissero o non dissero alla procura di Genova che con il pm Biagio Mazzeo aveva riaperto il caso, proprio per la tenacia dei genitori, dopo l’archiviazione in Spagna. Non si arrendevano, i Rossi, all’idea dell’incidente o del suicidio.

No, da parte di Enrico e Federico nessun riferimento nella lettera agli altri due amici di quella vacanza, Alessandro e Luca, che dovranno espiare la pena (anche se si proclamano innocenti) e attendono l’udienza del tribunale di sorveglianza di Firenze sull’affidamernto in prova ai servizi sociali. Ma le scuse presentate da D’Antonio e Basetti, oggi trentenni, sono apparse il frutto di un percorso interiore e di una apertura d’animo verso due genitori sofferenti e per questo sono state accolte dal padre e dalla madre di Martina che pure ieri avrebbero preferito - come sottolineato dal pubblico ministero in udienza - guardare negli occhi i due giovani.

Non erano in aula. Loro facoltà, ha sottolineato il giudice Lepri, che ha condotto con equilibrio il processo, ora sospeso fino al 12 dicembre prossimo quando dovrà valutare, relazioni alla mano, se i due imputati hanno completato positivamente il percorso della messa alla prova. Se sì, il reato che veniva loro contestato sarà definitivamente evaporato. Secondo la giustizia italiana, Martina, precipitata in slip dal balcone, morì per sfuggire ad una violenza. Un fatto collocabile tra i femminicidi.

E così, anche se Enrico e Federico in quei momenti erano altrove, con le amiche di Martina, per non essere stati trasparenti durante le indagini si sono cacciati nel guaio. Come ulteriore prova di ravvedimento, fissa il giudice, dovranno versare 1.500 euro a testa ad una associazione che si occupa di donne vittime di violenza.

