Arezzo, digitale: Teletruria e Tele San Domenico emittenti tv regionali. La Diocesi cambia il direttore

Luca Serafini 08 aprile 2022

a

a

Le emittenti televisive aretine sono in movimento. Tutte proiettate verso lo switch off per il digitale di seconda generazione. Nel percorso delineato dal Ministero per lo sviluppo economico è stata stilata la graduatoria regionale delle tv che aderiscono al cambiamento tecnologico per la successiva assegnazione dei canali e sono state recepite le richieste delle emittenti sulla dimensione operativa che intendono avere: se regionale oppure locale (provinciale e interprovinciale). Ebbene, se era nelle previsioni che la prima delle televisioni della provincia di Arezzo, Teletruria, optasse per un ambito toscano, non lo era affatto per Tele San Domenico, inserita nella fascia di primo livello. Una sorpresa. Sì, anche Tsd nell’audizione pubblica di marzo ha manifestato questa intenzione facendo leva sulla connotazione di tv “comunitaria” (non “commerciale”) con attenzioni particolari previste dalla normativa. Secondo livello per Tv1 (Valdarno), Arezzo Tv e Linea Uno che ha sede a Castiglion Fiorentino, antenne preziose nei territori, mentre Tevere Tv, in Valtiberina, non risulta che abbia presentato interesse al digitale. La graduatoria toscana formata sulla base di diversi parametri, è stata pubblicata il 25 marzo e diventerà definitiva dopo il 24 aprile, giorno in cui sarà data o meno conferma dell'intendimento da parte delle proprietà di mantenere l'interesse. In caso contrario le emittenti saranno chiuse entro il 30 giugno. Per le altre switch-off e sul telecomando andrà digitato un nuovo numero per il canale. Tornando alle scelte delle emittenti aretine, va detto che Tele San Domenico, storica tv della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro (lanciata dal pioniere padre Giovanni Serrotti) è in questi giorni al centro di un passaggio rilevante: la giornalista Elisabetta Giudrinetti, che fortemente si è impegnata per il “salto” regionale di Tsd, dopo sette anni di conduzione, non è più al suo posto. Ha salutato il pubblico televisivo nei giorni scorsi con un messaggio commosso e intenso. Tele San Domenico dovrebbe nominare il nuovo direttore dopo Pasqua, il 21 aprile. Mancata sintonia tra direzione e fondazione proprietaria della tv? Raccogliamo dall’economo della Curia, Stefano Mendicino, una dichiarazione che rassicura sul timore che si era diffuso, di una possibile chiusura della tv nata nel lontano 1980 (canale 85). “L’emittente nei prossimi giorni darà conferma di quanto annunciato nell’audizione pubblica e cioè il passaggio all’ambito regionale”, dice Mendicino. “A brevissimo (oggi ndr) abbiamo in programma una riunione tecnica con la responsabile nazionale delle emittenti comunitarie per mettere a punto il prossimi passaggi”. Quindi nessuno stop a Tsd, che ha due giornalisti e due tecnici e svolge una preziosa attività in ambito religioso, sociale, culturale e dell’informazione. Anche se la questione economica è un problema diffuso e pesante nei media. Sull’interruzione del rapporto con Giudrinetti, la decisione sarebbe stata presa nel quadro di una “riorganizzazione”. Il direttore di Tsd, tradizionalmente è anche addetto stampa dell’arcivescovo e in questa fase Riccardo Fontana, sotto Pasqua, non avrà a fianco questa figura.

