L'Arezzo con il Poggibonsi per riprendere il ritmo playoff. Orgoglio Amaranto ricorda la tifosa Rossana

Nicola Brandini 08 aprile 2022 a

a

a

La sensazione è che domenica sarà una giornata decisiva per l’Arezzo. Al Comunale arriva il Poggibonsi secondo in classifica e a caccia di tre punti che gli consentirebbero di tenere il passo della capolista San Donato (o magari di superarla, in caso di passo falso della squadra di mister Indiani).

L’Arezzo dalla sua deve riprendere la strada della vittoria per restare saldamente attaccata alla zona playoff. La marcia di avvicinamento alla partita si fa serrata e sale l’attesa anche per ciò che vorranno fare i gruppi della Minghelli. Il loro rientro in curva domenica è sicuramente da escludere: prima di tornare a cantare dai gradoni della Sud c’è da capire se il presidente dell’Arezzo Guglielmo Manzo avrò rispettato gli accordi presi durante il faccia a faccia di circa un mese fa.

Tuttavia sarà il rettangolo verde il vero protagonista della giornata di domenica, e lì si decideranno le sorti del futuro prossimo dell’Arezzo. La squadra, agli ordini di mister Mariotti e del suo staff, ha svolto ieri un allenamento pomeridiano in cui principalmente si è lavorato con la palla. La squadra ha disputato quindi una partitella a ranghi misti e a ritmi serrati.

C’è da mettere benzina sulle gambe in vista di una partita che si preannuncia complicata contro i giallorossi di mister Calderini, reduci da tre vittorie consecutive (l’ultima in casa contro il Follonica Gavorrano). Nell’allenamento di ieri sia Giofrè che Magliocca hanno svolto un lavoro differenziato, con il terzino destro in prestito dal Geona che dovrebbe rientrare nella lista dei convocati a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto.

Per Giofrè, invece, il ritorno in campo slitta più avanti. Mentre invece per Andrea Mancino, che ha rimediato una distorsione alla caviglia destra a San Donato e salterà il big match con il Poggibonsi, il lavoro riprenderà da lunedì prossimo. Assente al campo nella giornata di ieri Alessandro Marchi, rimasto a casa a causa di un attacco febbrile. Per lui gli allenamenti dovrebbero riprendere oggi.

La seduta odierna, però, è stata anticipata: non più alle 15 come inizialmente previsto, ma di mattina alle 11. Poi domani, alla stessa ora, si svolgerà l’allenamento di rifinitura nel quale Mariotti scioglierà gli ultimi dubbi di formazione e deciderà con quale undici intenderà affrontare il Poggibonsi domenica. In una partita, con calcio d’inizio alle 15 al Comunale, che dirà molto del futuro prossimo dell’Arezzo dentro e fuori dal campo.

Intanto molte persone si sono riunite nel nome di Rossana Sacconi. All’amica storica tifosa amaranto recentemente scomparsa è stata infatti dedicata la serata che si è tenuta al campo sportivo di Ceciliano. Presente il direttivo di Orgoglio amaranto, l’Arezzo Calcio femminile con tutto lo staff e la squadra e l’associazione Donne Insieme.

Questi i soggetti che hanno messo insieme il progetto dell’8 marzo che, attraverso magliette dedicate, hanno raccolto fondi per due premi per studenti intitolati a Viviana Vaccaro, illuminata dirigente provinciale per l’istruzione, le politiche sociali e giovanili e per le pari opportunità, e per la borsa di studio sportiva in ricordo di Rossana Sacconi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.