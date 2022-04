Arezzo: torna la Via Crucis a San Zeno, ma non sarà più in collina. A Santa Firmina annullata ancora

Francesca Muzzi 08 aprile 2022 a

a

a

Finisce lo stato di emergenza e la Pasqua ritrova i suoi riti. Quello della Via Crucis manca da due anni. Ma quest’anno ci sarà. Con alcune novità, in versione ridotta, ma ci sarà. Anche con uno spirito ritrovato e con la voglia di stare insieme, tanto che a San Zeno i partecipanti stanno imparando anche tre parti a testa nel caso che qualche figurante dovesse risultare positivo al Covid all’ultimo momento e occorre sostituirlo. San Zeno è una delle rappresentazioni che torna dopo il lungo silenzio. Ma con una novità. Cioè la crocifissione di Gesù che da 36 anni avveniva sulla collina, quest’anno sarà sul sagrato della chiesa. Daniele Santini che è il presidente del circolo Acli di San Zeno, spiega: “Abbiamo deciso di cambiare percorso. Una scelta obbligata, perché la collina costringeva a troppi assembramenti e quindi per una questione di sicurezza abbiamo preferito cambiare percorso, anche per non rischiare troppo”. Ed ecco dunque il percorso alternativo e che verrà inaugurato quest’anno: “Il Golgota sarà davanti al sagrato della chiesa - dice Santini - e penso che alla fine sia la scelta migliore, visto che le persone saranno più coinvolte”. Un totale di 60 comparse con tanti bambini e ragazzi, alcuni dei quali prenderanno parte per la prima volta, proprio quest’anno. Si ritira invece dopo 36 anni Sergio Severi tra i veterani della rappresentazione di San Zeno, ma la sua eredità verrà raccolta dal figlio che interpreterà, come aveva fatto il babbo, uno dei due ladroni accanto a Gesù crocifisso. Prosegue Santini: “Siamo davvero contenti di come abbiamo organizzato questo ritorno. In queste sere stiamo facendo le prove e abbiamo ritrovato tutti un grandissimo entusiasmo e una grande voglia di stare insieme”. “Tutto - sottolinea ancora il presidente - nel rispetto delle regole anti Covid e quindi distanziati e con le mascherine”. Protezioni che dovranno indossare anche venerdì prossimo. Il Cristo, sarà interpretato, come avviene da dieci anni, da Dante Riccucci. E c’è grande fermento anche a Rigutino dove torna la Via Crucis anche se in versione ridotta. Alfredo Ghezzi, segretario del comitato Via Crucis spiega: “La faremo dopo due anni, ma in versione ridotta. Non andremo alla Sassaia, ma faremo tutto sul sagrato della chiesa. Anzi, è stato proprio il nostro parroco a chiedere di riorganizzare la passione e noi abbiamo accettato di buon grado, perché dopo due anni abbiamo voglia di tornare a rivivere le nostre tradizioni”. E comunque nonostante il numero ridotto, i figuranti saranno tra i 50 e i 60: “Normalmente siamo arrivati anche a 80”, dice ancora Alfredo Ghezzi. Non ci sarà invece, per il terzo anno di fila, la Via Crucis a Santa Firmina. “Purtroppo non facciamo in tempo ad organizzarla - dicono dalla frazione alle porte di Arezzo - Di solito si cominciava a preparare le parti e le scenografie a fine gennaio, ma visto che eravamo ancora in stato di emergenza, abbiamo deciso di rimandarla per il terzo anno di fila”. E insieme alle rappresentazioni della Via Crucis, tornano anche le processioni del venerdì santo. In ogni paese e frazioni, verranno rivissuti i riti della Settimana Santa che si apre domani con la domenica delle Palme. Ad Arezzo, venerdì prossimo alle ore 20 comincerà la celebrazione della passione e la Via Crucis che si concluderà alla chiesa di San Domenico. La Veglia pasquale inizierà invece alle 23 di sabato 16 aprile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.