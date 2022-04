Arezzo, Anas: "Con i lavori sul Puleto nessuna chiusura totale della E45". Per la viabilità restano le preoccupazioni

Davide Gambacci 09 aprile 2022 a

a

a

“I lavori sul viadotto Puleto, che sono stati riassegnati ad una nuova ditta e che quindi sono in fase di riavvio, non prevedono nessuna chiusura della E45”.

E’ direttamente Anas che risponde alle preoccupazioni sollevate da Confindustria Arezzo che, attraverso una nota, aveva espresso i timori per una paventata nuova chiusura dell’arteria in virtù di particolati tipi di lavorazione. In pratica la sostituzione dei famosi baggioli, quei cuscinetti metallici fortemente compromessi e presenti tra il pilone e le travi del viadotto stesso, che poi nel gennaio del 2019 innescarono il sequestro e la chiusura totale per 28 giorni (c’era stata poi una graduale riapertura, completata ad ottobre) del viadotto Puleto dividendo di fatto l’Italia a metà.

Tutto ciò perché, come è noto, non esiste viabilità alternativa alla E45 poiché la Tiberina 3Bis è interdetta da decenni a causa di movimenti franosi. Anas, invece, precisa che “i lavori di risanamento strutturale e miglioramento sismico del viadotto Puleto si svolgeranno con transito consentito a doppio senso di marcia su una delle due carreggiate.

Non sono pertanto programmate chiusure totali della E45: l’ultimazione dei lavori è prevista in 160 giorni dall’avvio”. Ma a quando l’avvio? Da quello che trapela sarebbe comunque entro il mese di aprile, seppure è facile che slittino a maggio. Intanto, però, la questione E45 è stata nuovamente affrontata dalla politica.

“Con la E45 di nuovo invasa dai cantieri sul viadotto Puleto e l’ex Tiberina 3Bis senza risorse, la Valtiberina rischia di nuovo l’isolamento” afferma il consigliere regionale toscano di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri. “Con un’interrogazione, quindi, chiederemo nuovamente alla Regione di sollecitare Anas e porteremo anche l’annosa questione a Roma interessando i nostri parlamentari. I danni economici già subiti sono ben più alti dei costi per sistemare definitivamente la Tiberina 3Bis”.

Sta di fatto, però, che la viabilità in Valtiberina è senza pace: da una parte Anas che in qualche modo dà delle rassicurazioni, dall’altra continui cantieri concentrati per lo più lungo la dorsale appenninica con possibili ripercussioni anche per gli spostamenti estivi.

“Mi sono battuto convintamente da assessore regionale” dice l’oggi capogruppo regionale del Pd Vincenzo Ceccarelli, “per ottenere, prima dal Ministero e poi anche da Anas, l'impegno per la riapertura del tratto aretino di quell’arteria e il passaggio ad Anas della ex statale, in quanto viabilità alternativa essenziale rispetto alla E45. Ho partecipato personalmente al tavolo nel quale il Ministero e il presidente di Anas assumevano questo impegno. E mi sono battuto personalmente perché il progetto di ripristino di quel tratto stradale fosse ripreso e aggiornato.

La Regione ha rilasciato tutti i pareri necessari, ma l’opera non è mai partita, perché nella fase di aggiornamento del progetto sono emersi importanti costi maggiori del previsto. Presenteremo una mozione in consiglio regionale per chiedere al presidente e alla giunta di attivarsi presso il Ministero”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.